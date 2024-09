El PP balear desveló ayer que apoyará la propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática de Balears. La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Marga Durán, explicó que todas las cuestiones que contempla la ley balear, aprobada el 2018, ya quedan cubiertas por la ley estatal de Memoria Democrática, de octubre de 2023. La decisión del PP se produce después de la ruptura unilateral de los pactos autonómicos de Vox con los populares. Según Durán, a pesar de no existir ningún compromiso, votarán a favor de la iniciativa del partido de Santiago Abascal.

Dado que las explicaciones de Marga Durán no sonaron muy convincentes, es preciso que el PP aporte argumentos más contundentes y clarificadores en una cuestión tan sensible y que genera tantas controversias. Para los populares, la ley estatal ya «recoge todas las cuestiones que se pudieran dar, y las que no, están en la Ley de Fosas, que continuará en vigor», dijo ayer Durán.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Balears no aparece en el programa del PP para esta legislatura y tampoco fue incluida en el pacto de junio de 2023 con Vox para investir a Marga Prohens. En 2018 el PP aportó e introdujo 56 cambios, defendidos entonces por el hoy conseller Juan Manuel Lafuente, en el proyecto de esta ley, promovida por la izquierda. ¿Por qué ahora apoya la derogación?