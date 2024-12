Un total de 368 vecinos y propietarios, con fincas situadas en suelo urbano y rústico de Es Mercadal y Alaior, han presentado reclamaciones que ascienden a 2,5 millones de euros por los daños y perjuicios que ocasionó la DANA registrada en Menorca el 15 de agosto. Más de tres meses y medio después, ninguna de las ayudas públicas anunciadas por el Gobierno central, el Consell y el Govern han llegado a ciudadanos afectados ni a los ayuntamientos de Es Mercadal y Alaior. Aún no se han aprobado las convocatorias para tramitar y conceder estas subvenciones. Los compromisos contraídos en caliente no se han concretado. El 26 de agosto el Consell anunció una partida extraordinaria de dos millones de euros que haría llegar a los ayuntamientos, pero las transferencias aún no se han formalizado. El 6 de septiembre el Govern autorizó la redacción de un convenio con el Consell, pero no fue aprobado por el Ejecutivo autonómico el 22 de noviembre, con una cuantía de 2,5 millones de euros. Esta cantidad no ha llegado a los dos municipios perjudicados. También se desconocen cuándo se cobrarán las ayudas por la «declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civi» que aprobó el Consejo de Ministros el 1 de octubre. Ante estas demoras, que provocan malestar, inquietud y preocupación, hay que reclamar agilidad, eficacia y cumplir los compromisos.