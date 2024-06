No cabe duda de que, a Pedro Sánchez, el país que preside le parece poquita cosa. De hecho, no hace mucho, Félix Tezanos, entre encuesta y encuesta, ya nos advirtió de las inquietudes internacionales del presidente del Gobierno quien, de nuevo, da muestras de su habilidad al intentar cambiar el paso de la campaña electoral de las europeas.

Milei, Zelenski, Netanyahu y otros protas de la crónica internacional diaria, han entrado en campaña desde los estratégicos despachos de La Moncloa. Y no será que no tenga temas de interés nacional sobre la mesa, pero Sánchez aprovecha de nuevo esa estrategia según la cual, cuando el listo apunta a la luna, el tonto mira el dedo.

Y así estamos, mirando el índice presidencial mientras en nuestro país la cosa está que arde con la Ley de Amnistía, los líos entre los propios socios del Gobierno, la investigación judicial sobre la capacidad de influir de su mujer, su amago de dejar la política y los problemas varios que pesan sobre cualquier gobierno.

Mis respetos a Sánchez, quien cuanto peor mejor. Un lince como estratega que no supera ni Dios. Pronto diremos aquello de que tienes más vidas que un Pedro Sánchez. El día 9 hay elecciones y ya estamos cansados de votar. Aunque no olvide que si no lo hace lo harán otros por usted. Vote, pero vote bien, no sea cosa que Yolanda Díaz le riña después.