No, no és una bona notícia, l’estiu cada vegada s’adelanta més, la primavera és cada vegada més curta, i la calor arriba abans i dura més estona. I cada vegada hi ha més turistes que omplen excessivament carreteres, platges, restaurants, botigues. Quina vessa que arribi l’estiu, entre les onades de calor que ja són habituals i aquesta gernació de gent que arriba omplint frenèticament la nostra illa, les nostres illes però també tot el litoral. El turisme de masses s’ha desbocat. Cada vegada hi ha més gent anant d’un costat a l’altre, depauperant els recursos naturals, esgotant els recursos hídrics, contaminant i desbordant la capacitat de gestionar els residus que generen. I a damunt la nostra renda per càpita se va ensorrant. Aquest turisme massiu només beneficia uns pocs i dóna mala vida a molts.

Però cada vegada més hi ha més consciència, i aquesta és la bona notícia, cada vegada més hi ha més veus que alerten que no podem seguir així. Manifestacions multitudinàries reclamant el control d’aquesta massificació turística. Les hem vist a Canàries, a Mallorca i se’n prepara una de bona aquesta dissabte dia 8 a les 19.30 hores a la plaça de la Biosfera davant del Consell Insular. Tenim les eines legals per limitar el nombre de vehicles i tenim prous inspectors per denunciar els lloguers turístics il·legals, som-hi a mitigar aquesta marabunta. Ah! I el diumenge dia 9, a votar opcions polítiques europees que sí creuen en la greu crisis climática.