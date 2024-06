Al principi semblava un error de fabricació, però s’ha consolidat. Ja és freqüent i prest serà obligatori. Els bòtils i brics de plàstic duen el tap enganxat. L’objectiu de la novetat és garantir que es recicla el tap, que no acaba entre els fems desclassats, els arbres, l’arena de la platja, els coixins del sofà o els seients del cotxe.

Imposa la mesura una llei de millora del medi ambient, però té uns efectes col·laterals severs. La gens elegant succió del líquid directament del recipient provoca que el tap comprimeixi part de l’entorn labial del succionador i en un ortodox vessament controlat en un altre recipient (got o tassa) el tap es pot convertir en una fatal interferència.

El tap fermat al bòtil és una decisió de la Unió Europea, perquè vegin, reflexionin avui que és el dia, com ens condiciona el que decideix el Parlament Europeu que demà es vota. Europa és molt més que ajudes al camp, tocades de nassos als pescadors, protecció fèrria del lliure mercat quan convé, competicions esportives que a vegades no guanya el Real Madrid i concursos de cant amb aspirants que malgrat que el seu discret talent són molt més coneguts que qualsevol candidat a les eleccions de demà.

Malgrat açò, aquestes eleccions no enganxen. Molts ciutadans hauran conegut la seva celebració quan han rebut una carta que els designa membres d’una mesa electoral o obsolets sobres de propaganda electoral. Vostè tal vegada preferiria, abans que decidir quins 61 polítics espanyols de segon nivell marxen a Brussel·les i desapareixen de la nostra vista durant cinc anys, votar a les eleccions catalanes i pronunciar-se sobre aquest dimoniet Puigdemont que a vostè tant el preocupa i tan poc l’afecta.

Europa queda enfora. Tal vegada vostè dubta si Noruega en forma part, o sobre el càrrec exacte que té Ursula von der Leyen. Si és ella qui ens puja l’euríbor o és l’altra. És normal. Malgrat açò, val més votar, encara que només sigui per tenir tot el dret legítim a queixar-se quan el bòtil de la Fanta li frega el nas.