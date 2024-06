Després de les europees hi ha dues coses clares. La primera, que es dona aire a la legislatura de Pedro Sánchez i no hi haurà a curt termini noves eleccions. I la segona, que el marc polític s’ha fragmentat encara més, amb tres partits a la dreta, altres tres a l’esquerra, més els nacionalistes. Un panorama amb el qual no s’albira una majoria absoluta en uns quants anys, ni tampoc s’espera un gran pacte entre PP i PSOE.

El bipartidisme, després d’uns anys d’agonia, torna a regir la política, però l’augment de la ultradreta frena les expectatives del PP, així com la desfeta de l’extrema esquerra dona ales al PSOE.

Els populars tenen fermats una tercera part dels votants.Els socialistes els segueixen de prop amb quasi un altre terç. El PP ha incrementat l’escletxa amb el PSOE, però li ha sortit un competidor nou, més a la dreta de Vox. I ves a saber com pot repercutir en unes futures eleccions amb nombroses circumscripcions. El que sembla clar és que el partit d’Alvise no ha irromput per ser flor d’un dia. A Espanya l’extrema dreta ha avançat, encara que no tant com a Europa. Vox a les generals del juliol va aconseguir el 12,4 per cent. Ara, Abascal i Alvise sumen un 14 per cent. A Menorca passa el mateix, però aquí la ultradreta no té tanta empenta. Així i tot, ha passat en un any del 9,7 al 11,7 per cent.

L’esquerra també està més dividida que mai, però la seva tendència és negativa. Sumar i Podem al conjunt d’Espanya no han arribat al 9 per cent, quan el juliol aconseguiren el 12,3 per cent. A Menorca si sumem Més s’han deixat quasi cinc punts percentuals en un any. I amb aquests resultats, Sumar i Podem segueixen a la gresca, inconscients que el que més penalitza és la divisió. I malgrat la dimissió de Yolanda Díaz, no s’espera un retrobament. Encara que també és ver que de moment no hi haurà eleccions, i en uns anys tot pot canviar. I França, on sembla que l’esquerra es presentarà en una única candidatura, pot ser el mirall. Un mirall al qual l’extrema dreta espanyola també pot veure reflectida una victòria de Marine Le Pen.