La conciliació familiar és, sens dubte, un dels grans desafiaments que afronten les famílies d’avui en dia. Fa tres dècades, ja era un repte considerable equilibrar les hores de treball amb les responsabilitats parentals, i rarament es recorria a l’ajuda dels avis i àvies. Després d’haver-se ocupat de les seves pròpies famílies nombroses, no era habitualment sol·licitada per assumir la cura dels nets i netes, no era comú transferir-los aquesta responsabilitat.

En els últims 30 anys s'ha reflectit una evolució en la comprensió de les necessitats de les famílies i en les polítiques laborals. La societat ha reconegut una major varietat de models, incloent famílies monoparentals, reconstituïdes, LGTBI, adoptives i acollidores. S'ha ampliat la flexibilitat horària fins als 14 anys d'edat dels fills o filles, s'ha creat el permís de paternitat i també ha crescut el de lactància per a les famílies monoparentals. Recentment, el govern nacional ha aprovat nous permisos de conciliació familiar que modifiquen l'Estatut dels Treballadors. Entre aquests permisos, es troben 5 dies retribuïts l'any per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense ingrés però amb repòs domiciliari. O una nova llicència retribuïda de 4 dies a l'any per absentar-se de la feina per motius familiars urgents i imprevisibles. Tot açò, quasi mai és suficient. Primera Llei de Corresponsabilitat Balear. El Govern Balear ha presentat aquesta setmana un avanç projecte de llei que cerca millorar la conciliació familiar i laboral. Inclourà diverses mesures, entre les quals ha destacat la proposta d'obrir les escoles públiques durant els períodes no lectius, com ara l'estiu. Oferiran horaris flexibles i activitats complementàries a través de la contractació de personal monitor. Les escoles d'estiu ja existeixen des de fa dècades a Menorca, són un punt de trobada distint, i són tota una institució pedagògica. Un espai formidable on els infants poden compartir experiències i coneixements fora de la pressió habitual del dia a dia de les aules. És important canviar d'escenari. Imagineu que durant els vostres dies de vacacions haguéssiu d'anar a la feina. Que ens haguéssim d'aixecar a la mateixa hora. Preparar la mateixa borsa i anar al mateix centre a fitxar on acudim durant 11 mesos. Voleu servei de custòdia i quedar-vos a dinar?

Durant les vacacions necessitem explorar nous entorns i desenvolupar habilitats que siguin educatives i recreatives, que ens facin xalar. No només requereixen un canvi d’escenari respecte a l’entorn escolar habitual, sinó que també plantegen l’aprenentatge experimental. L’harmonia entre la feina i la llar va més enllà d’obrir els centres. Necessita mesures laborals: flexibilitat horària, jornada intensiva o reducció de jornada, teletreball, igualtat real de les feines domèstiques, programes de suport i d’assessorament, etc. Tot allò que fa possible compartir el temps més preciós del món: l’educatiu. L’edat que requereix una cura constant també conclou, passa més ràpid del què pensem. Però sobretot, inclou un desenvolupament social, emocional i moral, que sovint s’aconsegueix molt millor en l’entorn familiar.