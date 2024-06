1- De soberanías: Se ha puesto de moda tergiversar conceptos para respaldar y/o justificar acciones políticas. Lo vemos continuamente. Crear confusión y manipular las definiciones de las cosas está a la orden del día. Uno de los casos más escandalosos es la forma como se manipula el concepto de soberanía. Estamos oyendo auténticas aberraciones en declaraciones de dirigentes socialistas y afines con el fin de ayudarse a salir del embrollo en el que ellos mismos se han metido para beneficiar a sus socios nacionalistas. Veamos.

Afirmar que la soberanía ‘reside’ en las Cortes Generales es una falsedad. Simplemente. Como bien explica el Magistrado del Constitucional D. Manuel Aragón: «Con ello se pretende legitimar cualquier ley aprobada por las Cortes y, en especial, la reciente Ley de Amnistía». La Constitución es clara: «la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado (art.12 CE)». «Las dos Cámaras solo ‘representan’ al pueblo español (Art.66.1 CE) pero no pueden sustituirle en su potestad, exclusiva y excluyente, de expresar la voluntad de la nación entera (art. 1.2 CE).

Por ello, en España, y en cualquier otra democracia constitucional, el Parlamento no es soberano, puesto que si así fuera, la Constitución desaparecería como norma jurídica suprema, ya que su efectividad quedaría libremente en manos del legislador». «La democracia constitucional (y la española lo es) nació justamente para limitar el poder del Parlamento, esto es de la mayoría parlamentaria». Así pues «cualquier ley que contradiga a la Constitución hay que reputarla inválida» debiendo ser anulada por el Tribunal Constitucional si se considerase anticonstitucional. Eso sin menospreciar que la potestad legislativa de las Cortes españolas está hoy limitada también por el Derecho de la Unión Europea o, asimismo, decae si se presenta una cuestión prejudicial.

Por ello es otro bulo del sanchismo afirmar que el Parlamento puede aprobar lo que quiera sin importar si cupiese o no dentro de la Constitución. Escuchar a Sánchez o a la ministra folklórica, esa que aplaude con las palmas de las manos abiertas (al estilo ‘olé, mi niño, olé’) es asombrarse de la manipulación a que someten al pueblo. Despreciar las claridades constitucionales nos acerca a un régimen bolivariano.

2-Basuras: Muchos consideran el nuevo sistema de recogida como un ataque intolerable a la intimidad de las personas, una forma que colisiona con la protección de los derechos individuales. Un ataque a su privacidad porque nos han colocado hasta un chip para controlar nuestras vidas y costumbres.

Saber qué día se pega uno una juerga, qué día come pescado, las ausencias periódicas, en qué casa se bebe más y en cuál menos, en qué hogar se consume más plástico, en cuál más cartón, etc... son datos personales que deberían estar amparados por ‘protección de datos’. ¿Cómo el PP no ha cancelado esta vergüenza antiliberal? La Agenda 2030 cada vez tendrá menos partidarios. Ya se nota en las elecciones.

3- Françoise Hardy: Algunos nos enamoramos de lo francés con Françoise. En aquel tiempo, los sesenta, dejémonos de disimulos, ‘la grandeur de la France’ estaba representada por las propiedades de Brigitte Bardot y por la dulce Françoise Hardy, la amante imposible solo al alcance de unos pocos como Jacques Dutronc (¡Cinc cents millions de petits chinois... et moi, moi, et moi...’). Era cuando descubrimos París y su 6eme Arrondissement, cuando Johnny gobernaba el ocio y se ligaba a Sylvie, cuando comprábamos los «Trópicos» de Henry Miller en las librerías callejeras del Boul. Saint-Michel, cuando las francesas tenían un ‘je ne sais quoi’... Fue cuando cambiábamos de tren en Port Bou-Cerbère, cuando éramos adictos a ‘Salut les Copains’, cuando ‘les Stones’ reinaban en París... Nuestra generación está de luto. Descansa en paz Françoise. Au revoir.

Notas:

1- G-7: la imagen de dulzura y elegancia de Meloni con el anciano Biden ha emocionado al mundo.

2- Talibalismo lingüístico en Menorca: unos dimitieron, otros ‘encara fan s’indiu’ Durem un ciri a Gràcia. A vam si...

3- ¿Por qué hay 1.200 ‘Alvises’ en Menorca? Pues está claro ¿no?

4- ¿Denunciarán finalmente a los que robaron las hermosas piedras depositadas por el propietario en su terreno privado de la playa de Cala en Porter? ¿Deberán de indemnizarle por invasión de propiedad privada y por apropiación indebida? ¿Un nuevo caso mediático de okupación en la Isla? ¿Saldrá en Antena 3?

5- Elecciones en Eurabia: Oriana Fallaci en la memoria.

6- ¿Cuándo se premiará al Splash de Biniancolla por haber convertido un pedregal/matorral inerte en un maravilloso centro de diversión? Ya sucedió en su día en S’Algar cuando unas rocas peladas se transformaron en zona productiva y eficaz. ¡Visca sa Menorca turística!

7- Pues a mí las monjas de Belorado me caen simpáticas... ¿qué quieren que les diga?