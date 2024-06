En física teórica, una singularidad gravitacional es una zona donde la curvatura espacio-temporal se enrosca sobre sí misma y se hace infinita, por lo que según la teoría Penrose-Hawking, que aquí no nos cabe, todas las leyes de la física estándar dejan de funcionar y tenemos un agujero negro. El corazón de un agujero negro, concretamente, que es un sindiós cuyas magnitudes son imposibles de medir. En relatividad general, se llama singularidad desnuda a la singularidad gravitacional carente de horizonte de sucesos. En matemáticas, una singularidad es el punto donde una función presenta comportamientos extraños e inesperados, tiende al infinito y se vuelve totalmente indefinible.

La filosofía ontológica, por su parte, asegura que la singularidad se define por su propia mismidad, lo que nos deja estupefactos. ¡Ah, las singularidades! Pero la singularidad que está de actualidad, de moda por así decir, es la singularidad política y financiera de Catalunya, que naturalmente también es física, matemática y ontológica. Y una singularidad desnuda de manual. Los independentistas, y también Marta Rovira, secretaria general de ERC en el exilio, no paran de dar la matraca con eso de la financiación singular, y de amenazar el Gobierno con su singularidad. ¿Y por qué? Pues porque son singulares, más singulares que nadie. Y porque donde se tiene que notar la singularidad no es en el idioma propio ni en la cultura, sino precisamente en la financiación. Esto lo sabemos de toda la vida, puesto que sin financiación no hay mismidad ontológica que valga, y aunque ERC se dice de izquierdas, en el tema financiero son patriotas, y exigen un modelo propio de financiación. Es decir, un modelo singular. Como es natural, el resto de comunidades y la derecha se quejan ruidosamente, asegurando que eso es como decir que todos somos singulares, pero unos más que otros. Y que tal exigencia implicaría ignorar las leyes constitucionales. Se quejan por vicio, en efecto, ya que en eso consisten exactamente las singularidades (agujeros negros), en que ahí no operan las leyes físicas porque la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Y si no operan las físicas, cómo van a hacerlo las políticas.