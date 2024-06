Quan semblava que no era possible tenir més decepcions amb l’ús que es fa a Menorca dels fons europeus, arriba el Consell i ho acaba de rematar. Sabíem que cap dels grans projectes privats que optaven a aquest finançament perquè l’Illa pogués créixer més enllà del turisme havia aconseguit prosperar. Només ens quedava jugar la carta dels projectes d’iniciativa pública i acabam de constatar que aquí també perdem les oportunitats.

Els fons europeus no es van concebre per arreglar edificis on treballen funcionaris, ni per comprar-ne d’altres on encara no sabem què fer, ni per tapar forats d’una administració ofegada per la seva despesa corrent que empra les transferències de Brussel·les per pagar uns equipaments que ja estaven previstos en els seus pressupostos, ni per repartir subvencions sense cap impacte estratègic.

Un dels pocs projectes que encara generava certa il·lusió a Menorca era la creació d’un hub agrari a sa Granja, amb un viver d’empreses que apostés per la innovació al sector primari, estudis superiors, un laboratori, l’esperat quiròfan per a cavalls... Va ser un dels projectes més ben valorats a tota Espanya dins la seva convocatòria.

El Consell, però, ha optat per tallar les ales de la iniciativa perquè la considera massa ambiciosa i no està per la labor de completar el seu finançament amb recursos propis. Com a resultat, es limitarà a pagar amb els doblers d’Europa una reforma de l’edifici que costarà prop de quatre milions d’euros. En què ho notarà l’economia menorquina? Tret de la constructora que faci les obres, en res.

El hub de sa Granja segueix així el camí d’altres projectes iniciats en el mandat anterior que semblen condemnats a morir de finor. Com la repotenciació del parc eòlic de Milà, la planta de biogàs o l’estratègia Menorca 2030. Si el PP no assumeix com a propis aquests compromisos heretats, ens podria explicar què proposa a canvi?