No entraré en el barro del debate sobre quien tiene razón porque, en este caso, es lo de menos. Ni Balta Picornell, que hasta la fecha ha sido el presidente del Parlament con menos pinta de president del Parlament, habría sido tan histriónico.

Gabriel Le Senne se encumbra como el menos acertado a la hora de encabezar la institución que nos debe de representar a todos. Es inaceptable actuar bajo la premisa de sus labios de que por las buenas o por las malas. Tejero no entró por las buenas en el Congreso. Se espera de nuestros representantes que tengan cierto aire majestuoso que les permita actuar con ciertos modales. Maneras que les sitúe, como un ejemplo a seguir, por encima de los mortales. Pero se ve que no. La escena protagonizada por Le Senne, a base de manotazos, demuestra que la educación no siempre va ligada a la formación. El moderador no puede ser el provocador. No puede ser más hábil con las manos que con la lengua.

Urge una reunión a puerta cerrada de todos los partidos para poner fin a este despiporre de vergüenza ajena. Unos y otros. La Sala de las Cariátides no es un circo ni sus señorías ‘pachachos prechiochos’. Años atrás observábamos atónitos los tortazos en un parlamento de un país lejano. Hace días fue en Italia y cual coronavirus, la pandemia violenta se acerca. Luego diremos que, de aquellos polvos, estos lodos.