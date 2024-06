El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de les persones menors d’edat en els entorns digitals. El text té l’objectiu de garantir els drets dels nens i nenes, especialment la intimitat, l’honor, la pròpia imatge i la protecció de les seves dades personals. Entre les noves mesures, s’eleva de 14 a 16 anys l'edat mínima per obrir-se un perfil a les xarxes socials. Els mòbils i dispositius hauran de tenir obligatori un control parental gratuït, senzill i accessible. S’ofereixen diferents mesures perquè el personal sanitari pugui identificar addiccions digitals. També es tipifica com a delicte el «grooming», és a dir, falsificar la teva edat per a interaccionar amb un menor. Finalment, s’endureixen els «deepfakes» pornogràfics, és a dir, la difusió, sense autorització, d'imatges o àudio generat per intel·ligència artificial o qualsevol altra tecnologia.

Des de l'ecografia als moments quotidians. Actualment, molts pares i mares comparteixen fotografies dels seus fills i filles a les xarxes socials, des de l'ecografia fins als moments quotidians. De vegades, sembla que s'engreixen de mostrar tot allò que fan bé, com si fossin els únics que ho fan. Les rabietes, males notes o els mals comportaments, de moment queden a casa. Un Community Manager nacional m'explicava que els jutjats comencen a rebre les primeres acusacions per vulneració d'aquesta intimitat, d'aquests primers fills de les xarxes socials que han arribat a la majoria d'edat, i denuncien els seus pares per haver publicat tota la seva vida. Les famílies obliden que internet disposa d'una memòria permanent. Tot allò que s'hi posa pot quedar-s'hi. Les fotos compartides seran eternes, i podrien afectar positivament o negativament les seves vides. L'addicció digital, viure en línia. Ciutadella, aquests dies, era un aparador de joves d'entre 17 i 25 anys que amb l'excusa de Sant Joan celebren l'inici de l'estiu, l'aprovació de la Selectivitat o l'acabament de qualsevol curs. Vinguts de Mallorca i de Catalunya, se'ls ha vist contínuament mòbil en mà. Passen molt temps connectats, perdent la privacitat, i s'enfronten a diversos riscos com l'addicció digital, o el consum, percepció i efectes de la pornografia. Aquests mateixos joves són el resultat de l'estudi nacional del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut. El 60 per cent declara que no ha rebut cap educació sexual a casa, i el 40 per cent restant l'ha obtingut des del seu centre educatiu. El 45 per cent diu que va entrar en contacte amb la pornografia als 13 anys, i 2 de cada 10 creu que és un recurs útil per a la seva educació sexual. Més de la meitat troba que l'ajuda a comprendre el sexe i que la utilitza com a font d'inspiració. Reconeix que fomenta un menor ús del preservatiu i que genera fantasies sexuals en les quals exerceix o rep violència. L'ús intensiu de les xarxes socials ha causat diversos impactes negatius en la salut mental de la joventut, i la Llei sembla del tot necessària. No hi ha dubtes en voler generar un ús responsable i segur, però tot fa indicar que els primers que requereixen formació i cursos sobre la pràctica en línia són els propis pares i mares.