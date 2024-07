La lluita contra el consum d'alcohol, problema de salut de primer ordre, i més quan es tracta de menors d'edat, necessita la coordinació de tots els organismes. No serveix de res que Padib (Pla d'Addicions de les Illes Balears) destini recursos a campanyes quan s'atraquen les festes, amb frases tan encertades com «No siguis ase», si de forma paral·lela altres institucions amb un paper essencial contribuint a moderar-ho no s'atreveixen a prendre mesures de forma seriosa.

Que Sant Joan siguin les millors festes del món, com hem sentit en boca de molts aquests dies, no justifica que tot el que s'hi fa per costum tengui legitimitat. La fidelitat a la tradició no pot anar en contra de l'evolució del món, i menys, quan parlem d'una evolució que ha duit millores en termes de salut pública.

La beguda d'alcohol al carrer, els botellots, especialment en mans de joves i menors, té una espècie de moratòria aquests dies. A Menorca, açò no passa només a Ciutadella, sinó que ho veim a tots els pobles en les seves festes. Però per la importància que té Sant Joan, per la seva història i bellesa, tot el que ocorre aquí té màxima cobertura mediàtica. I en aquest marc, on es dona per fet que tot el que té a veure amb la festa hi entra, ens podem trobar que una televisió, sense ser-ne del tot conscients segurament els mateixos periodistes de la imatge que es recull, filmi gent a una casa on tothom va de mosques.

Amb el risc que es coli un jove, o fins i tot un menor, amb un got de gin amb llimonada. I que en un acte automàtic, també se li doni protagonisme a ell davant la càmera, i per extensió, a la seva conducta de beure. Banalitzant el beure.

Aquesta situació em recorda la campanya mediàtica en contra del famós Rubiales, denunciat per conducta sexista. I on parlant d'aquest tema, la televisió no feia més que mostrar, de rebot, imatges de celebracions esportives amb borratxera. Donant des de la televisió, fins i tot la televisió pública, el mal exemple als joves de com s'han de celebrar els triomfs de l'esport.

El consum d'alcohol en joves i menors és una assignatura pendent de mitjans i també encara de molts organismes i institucions públiques. Per molt que tengui mala premsa o mala política, crec que convendria la valentia de legislar. Ens estalviaríem, per començar, els comes etílics que hem vist aquests dies. Donaríem una millor imatge i missatge al món. I deixaríem realment unes festes autèntiques a les futures generacions.