D’ençà que la dreta mallorquina s’ha sumat al discurs en contra de la massificació turística s’han sentit autèntiques ximpleries. Supòs que deu ser perquè aquesta posició ha agafat a contrapeu els seus i han sortit en tromba a dir bajanades.

La darrera barbaritat l’ha dita la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca, Maria Frontera, que en un congrés sobre turisme va demanar que els residents canviéssim de xip i reduíssim la utilització del cotxe privat. La declaració en un altre context no sonaria tan malament, no fos perquè es va dir en un debat sobre la massificació turística que patim en aquestes illes. Només li faltava afegir que els residents deixéssim el cotxe aparcat i anéssim a fer feina en transport públic per fer lloc en les carreteres i no molestar els turistes que van a la platja.

Abans, la nova portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, havia dit que ja no podíem pretendre anar a la platja els mesos de juliol i agost, com ho fèiem abans. Només li faltà afegir que els residents millor que quedessin a casa, per deixar via lliure perquè els turistes puguin gaudir de les platges sense les molèsties dels residents.

I encara n’hi ha alguna més. La batlessa de Santanyí, Maria Pons (PP), davant la protesta convocada pels mallorquins per ‘ocupar’ la platja del Caló des Moro, va dir que la cala «necessitava un descans». I clar, quan es va fer la concentració, la Guàrdia Civil va identificar els radicals residents que es varen atrevir a anar a la platja amb una pancarta.

I açò a Mallorca, perquè a Menorca encara la dreta no ha acabat d’assumir que l’actual model turístic no porta enlloc. I és que aquí el Consell del PP aposta per estendre el lloguer turístic en sòl rústic, construir més aparcaments a les platges, no limitar l’entrada de cotxes a l’estiu o augmentar la promoció turística. I la veritat no sé què és pitjor.