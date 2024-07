Fins no fa massa anys, quan tenies un petit accident amb el teu vehicle i perjudicaves un tercer que es trobava aparcat a la via pública, existia el bon costum de deixar un paperet amb el teu nombre de telèfon per facilitar l’acord entre ambdues parts i que la teva assegurança cobrís el desperfecte causat a l’altre.

Avui en dia això ha passat a millor vida. I no crec que sigui per la pèrdua del sentit de l’honorabilitat (que també...), sinó perquè les companyies d’assegurances penalitzen les quotes dels seus clients en funció dels «sinistres» que hagis tingut al llarg de l’any. És a dir, tot està bé si pagues i no generes cap despesa a la companyia. Però si fas servir la teva assegurança, que és el motiu principal pel qual la tens, llavors això es gira en contra teu... Increïble!

Total, que ningú no deixa el paperet de contacte quan et fa un cop al teu cotxe aparcat i qui ho ha d’acabar pagant ets tu mateix si vols tenir el teu vehicle en condicions. I si resulta que tens assegurança a tot risc i cada any li fas un repàs al teu cotxe (per això pagues el tot risc!), idò també es gira en contra teu. Com a prova, us puc dir que la companyia asseguradora amb qui he tingut el cotxe al llarg de més de 25 anys, m’ha «expulsat» enguany de la seva cartera de clients. Literalment. Amb una notificació, via e-mail, que no em renovaven l’assegurança. Soc clienta non grata per a ells. Ja ho veieu, vivim en un món on els paranys te’ls posen fins i tot aquells que, en teoria, et protegeixen. On anirem a parar!