Aquest diumenge passat la tertúlia al pla de sa Creu va ser molt fructífera. Va ser possible portar una conversa única pràcticament tota l’estona. El algun moment hi va haver qualque rifirrafe entre algunes tertulianes per voler tenir la raó, però hi havia arguments de pes que decidien la polèmica, però allò important és que totes estàvem escoltant atentament. Ens escoltàvem, al·leluia! És possible! (una riallada de satisfacció).

Sabien que el 70 per cent de les parelles quan pugen en el cotxe discuteixen? I què el 60 per cent de les parelles que s’han casat d’allò pompós i fastuós com toca un compromís seriós, abans dels 5 anys ja estan separats? No fa falta comentar la dificultat d’enteniment dels polítics. I segur que els més poderosos tampoc saben com posar-se d’acord. Tots volen manar sobre els altres. I aquestes desavenències religioses, ètniques, o nacionalistes, són aprofitades pel gran negoci de la guerra. Aquí sí que les empreses armamentístiques s’hi posen d’acord: la guerra és un negoci. El diumenge passat na Niní, les dues Magdalenes, na Rafaela, na Margarita, na Joana, na Juanita, l’Antonia ens vam posar d’acord en fer 5 minuts de silenci total i vam escoltar juntes la pau dels ocells cantant. Aquí teniu la foto… Gràcies a totes.