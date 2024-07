Bueno, pues de tanto oír la palabra ‘meme’ en los medios voy y lo busco en internet. Me entero de que la palabra fue creada por Richard Dawkins, un biólogo y escritor británico, en 1976, combinando palabras como gen, memoria y mímesis. Ya ven, y yo que creía que venía de «memo» (tonto, simple, mentecato según el diccionario). De donde se infiere que no es lo mismo ‘los memos’ que ‘los memes’. Un ‘meme’ puede constar de imagen y texto, es de tipo humorístico, o más bien sarcástico, en torno a una figura o un hecho popular. Dicen que su objetivo es describir cómo los comportamientos ‘culturales’ se popularizan entre la gente. Yo sabía que ‘cultura’ rima bien con ‘caradura’, como dijo Pi de la Serra, con ‘verdura’, ‘pintura’, ‘censura’ y ‘dictadura’. Pero no sabía que los ‘memes’ fueran cultura puesta en internet. Por cierto, creo que antes —antes de las redes sociales— ya existían y se llamaban, simplemente, ‘coñas’.

Julio Iglesias apuntándonos con el dedo y diciendo «Y lo sabes» es un 'meme' famoso. Y sin embargo yo creo que no lo sé. Un dinosaurio que se hace preguntas es otro 'meme' famoso. Dice: «¿Si los que tienen el pelo rojo son pelirrojos, los que lo tienen grueso son peligrosos?». Yo tampoco lo sé, pero a lo mejor los calvos son los mansos que heredarán la tierra, según las bienaventuranzas. (Las bienaventuranzas son ocho afirmaciones o enseñanzas de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. La tercera, según el Evangelio de San Mateo (Mateo 5:3-12) dice: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». No estaría mal el 'meme' de una marca de crecepelo que sustituyera la palabra 'mansos' por 'calvos': «Bienaventurados los calvos porque ellos heredarán el pelo»). El 'meme' «Cara de trol», dibujado por Carlos Ramírez en 2008, ha reportado a su autor más de 100.000 dólares en venta de licencias. Sé qué es poner «cara de póker», pero aún no consigo comprender muy bien lo de la cara de trol, con una boca tan deforme y con tantísimos dientes (sin embargo, sé calcular lo que son cien mil dólares sobre poco más o menos). En fin, que las ciencias adelantan que es una barbaridad, como dice Sebastián a don Hilarión en «La verbena de la Paloma», la zarzuela de Tomás Bretón y Ricardo de la Vega. Supongo que ya existe, pero no sería mala idea crear un conjunto de música que se llamara Los memes --una banda o rock band: The memes. La palabrita se pronuncia 'miims' en inglés, y al fin y al cabo es internacional desde su mismo nacimiento.