No sé a vosotras pero a mí me está entrando algo de «empacho» con tanta oferta cultural y social que desde hace más de un mes nos ofrece esta isla..., isla que en un principio asociamos a calma y familia.

No, no es que esté en contra de promocionar la cultura, ni evidentemente de que Menorca no sea un buen referente en este campo. Los que me conocéis sabéis de sobras que también formo parte de este grupo de «agitadoras» culturales... pero ¿no estaremos pecando de gula?

Cuantos leéis este diario podréis constatar que lo que digo es una gran verdad. Cada día más una actividad cultural solapa otra actividad y otra y otra... y ya no os cuento aquellas que haciéndose no llegan a publicarse.

Muchas de vosotras me preguntáis cómo es que no se puede establecer una agenda donde no haya esa superposición de actividades que al coincidir en día y hora, te hacen tener que escoger... y seguramente perderte algo a lo que también te hubiera gustado asistir.

Así que ¿qué hacemos? ¿Como podríamos reordenar una agenda tan tupida de actividades?

Quizás si aquellas que dependen de los diferentes ayuntamientos pudieran «acordarse previamente con un calendario delante» ya habríamos ganado algo... pero imagino que debe ser harto difícil hacerlo y más si ni siquiera se intenta.

Otra opción sería que galeristas, organizadores de eventos... etc. se pusieran de acuerdo en dividir el calendario y repartir las actividades a lo largo del año. Claro que todos creen que los mejores meses son los del verano (pero ¿no nos hemos enterado de que esta época se ha alargado en las agendas profesionales y de autónomos?), podríamos hacerlo entre julio y septiembre...

Pues ya va siendo hora de que nos creamos que un gran avance para la isla y para los diferentes negocios que pueden beneficiarse con un público ávido de cultura, repito ya va siendo hora de que nos creamos que desestacionalizar es un objetivo posible y sobre todo muy, muy interesante.

¿O vamos a seguir haciendo de un tema que debiera ser cualitativo, la organización de exposiciones de calidad, el montaje de espectáculo buenos... una cuestión cuantitativa?

Ahí dejo lo que creo y la propuesta de reorganizar este batiburrillo de actividades que en más de una ocasión te da una sensación de empacho y hartazgo.