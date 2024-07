Desde que Rusia invadió Ucrania, en Europa se han disparado las alarmas. Europa empieza a ponerse nerviosa y más ahora que Donald Trump tiene posibilidades de volver a pilotar la nave de los EEUU y dejarnos solos ante el peligro.

Sabemos cual va a ser el desenlace de la contienda. EEUU forzará que Ucrania se avenga a las condiciones de Rusia, promoviendo incluso si fuera necesario la destitución de Zelenski para así alcanzar un hipotético tratado de paz. Lo próximo, pues vuelta a las andadas.

Y si Ucrania ya está perdida ¿qué actitud deberíamos tomar ante la próxima excursión de Rusia? La OTAN sin EE UU es un mero espejismo. Y un ejército sin militares, más espejismo aún. Está claro que faltarán soldad@s para que Europa se defienda de un posible avance ruso. Los militares actuales son profesionales y están mucho mejor preparados que cuando nosotros hicimos la mili. Pero al menos, en España son menos. Muchos menos.

Y de enemigos hay muchos. Si se defiende el Norte, nos pueden atacar por el Sur. O por el Este. Y habrá bajas que habrán de ser reemplazadas. Y si por suerte avanzamos -y no nos invaden por otros lares- deberemos estar en condición de mantener lo conquistado. Y si hacemos prisioneros, de custodiarlos -lo otro no estaría bien visto-.

Y si llegara el momento en que fuera necesario movilizar a la población joven para la defensa de todo: de la democracia, del territorio, de la civilización, de los derechos humanos... ¿Dónde estarán est@s jóvenes? ¿Estarán huid@s como tant@s desplazad@s que huyeron de Ucrania para salvar sus vidas? ¿Se declararán objetores de conciencia para no tener que luchar?

Llegado este punto, mi análisis está anticuado. Los jóvenes españoles ya no son aquellos de cuando hice la mili. Los responsables de la sociedad tampoco. Incluso los valores han cambiado. No me imagino una versión española de la defensa ucraniana.

¿Acaso el Gobierno y el parlamento serían capaces de declarar la guerra a Rusia, o al menos de movilizar el Ejército y a l@s jóvenes si fuera necesario para la defensa de España? ¿Se imaginan a los grupos pacifistas y antimilitaristas manifestándose para que no entrásemos en guerra? ¿Se imaginan a los políticos sospechosos de participar en la trama rusa votando en contra de la defensa de España?

Seguramente, con la ironía de la que suelen hacer gala nuestros mandatarios, harían un llamamiento a los «patriotas de pulserita» para que se alistaran y los defendieran.

O todos o ninguno debería ser la respuesta y sin duda acompañada de un buen corte de mangas, con o sin banderita incluida.

