«Es Murtar tindrà hamaques, quiosc i una marina seca». Que el Govern balear autoritzava ubicar serveis de temporada a la mítica cala, va sobtar a tothom el passat diumenge. Inicialment, vam creure que era el dia de les bromes. Amb tot el respecte per JBT, el periodista que va escriure la notícia, tenia tots els ingredients per a la recepta dels Sants Innocents o el primer d’abril.

De bon dematí, ja circulava entre munts de grups de WhatsApp, i el meu cap, que sol tenir juguera, visualitzava la mítica cançó «Quan la mar és plana, petits i grans, tèquina a s’aigua, cap as serrans...». De la mà de Georgie Dann. La seva peça musical, «El Chiringuito» va captivar molta gent i es va convertir en un èxit. La lletra ralla d’un xiringuito a la vora de la platja, amb referències a les dones que gaudeixen de l’estiu sense haver de cuinar i amb una picardia típica de l’època. Georgie Dann, amb el seu accent francès, va fer que aquesta cançó fos inoblidable.

La Direcció General de Costes i Litoral, de la Conselleria del Mar i el Cicle de l’Aigua, a través d’un comunicat de premsa, estipulava que les adjudicacions temporals les hauria de convocar l’ajuntament. Les persones afectades confiaven que l’equip municipal no ho duria a terme. Coneix bé la idiosincràsia d’aquest lloc emblemàtic, però preocupava deixar la porta oberta a d’altres opcions polítiques.

A mig matí, el text ja rodava per Sa Mesquida i Es Grau, i a l’hora de dinar tot feia indicar que s’atracava un bon tsunami.

La ràpida correcció del Govern va restablir la calma. Ni quiosc, ni hamaques. L’autorització no referia serveis, com s’indicava erròniament a la nota de premsa, sinó que només afectava la regulació de la marina seca per a set embarcacions.

Un final feliç que no trastocava la caldereta, el pop amb cebes i el bon vi.

La veracitat i la credibilitat de la notícia. Una dada rellevant és que en cap moment es va posar en dubte la credibilitat de la notícia. D’una banda, el veïnat considerava que el Govern era capaç de dur a terme el compost, mentre que, per l’altra banda, s’activava ràpidament i manifestava que no ho permetria de cap manera.

En l’època actual, d’informació massiva i total desinformació, el periodisme és més essencial que mai. Els mitjans de comunicació i la premsa juguen un paper fonamental en la difusió d’informació verídica i en la creació d’una societat ben informada. Per açò és important valorar i recolzar el periodisme independent i de qualitat.

Moltes vegades, la pròpia ciutadania vol restar valor a la premsa, en un moment en què el periodisme és crucial en tots els àmbits públics.

I què podem fer? Només consumir fonts fiables. Valorar els mitjans amb rigor periodístic. Verificar abans de compartir en xarxes socials. Reclamar transparència. Regular el sensacionalisme. Subscriure’ns, la professió veraç necessita recursos. I participar activament en les seves pàgines d’opinió, perquè el mitjà de comunicació també s’enriqueix d’una ciutadania activa i crítica.

Es Murtar, per sort, no tindrà hamaques ni bar de platja. Que la nota de premsa fos redactada per qualcú que no coneix la zona, era possible. Que el diari ens enganés, no.