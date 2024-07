Fa pocs dies el company Emili Pons Carreras -que, per cert, s’ha animat a escriure una columna diària tot el mes de juliol, prenent-me avantatge atès que si no hi ha res de nou, jo faré el mateix el mes d’agost- rallava dels moviments migratoris, tant d’entrada com de sortida, citant l’emigració de prop de mil menorquins i menorquines l’any 1768 cap a La Florida, en un viatge ple d’entrebancs, amb la mort de bastants persones, que va durar més de 3 mesos. Ara, les corrents migratòries són molt més d’entrada que de sortida, la qual cosa comporta unes reaccions no gens bones.

S’ha escrit molt sobre aquesta multitudinària emigració menorquina, motivada per la misèria pròpia d’aquells anys de la segona dominació britànica, i no seré jo qui repeteixi detalls ja publicats, però crec que és bo i necessari fer una cosa que no sé si s’ha fet mai i és citar amb noms i llinatges part de les dones menorquines que es van casar amb emigrants italians, fadrins o viudos ells, i fadrines o viudes elles. Pot semblar un repartiment d’un drama, però entenc que aquestes dones mereixen que la seva identitat sigui pública per una sola vegada. Aniré escrivint noms i llinatges fins que s’acabi l’espai d’aquesta columna. Si ho trobeu avorrit, podeu acabar la lectura, però els noms quedaran escrits. Pràxedes Vanrell Vidal; Catalina Quintana Company; Antònia Moll Llinyà; Catalina Riudavets Gelabert; Joana Febrer Salas; Magdalena Pons Comellas; Catalina Ruiz Vinent; Joana Bagur Sintes; Antònia Cardona Pretos; Maria Pons Gomila; Catalina Quintana Company; Margarita Moll Enrich; Margarita Vallori Pallicer; Antònia Suau Sabater; Joana Ferrer Prats; Catalina Ferrer Prats; Marianna Albertí Hernández; Marianna Nuza Preto; Magdalena Triay Gornès; Jerònia Guivernau Real; Maria Alemany Pujol; Magdalena Olives Andreu; Gertrudis Pons Pons; Margarita Ruiz Pons; Maria Lluch Andreu; Maria Pretos Llobera; Francisca Bagur Rotger; Catalina Nuza Prats; Àngela Piris Caules; Margarita Rotger Arnau; Praxedes Vanrell Vidal; Anna Lludrigus; Antònia Mercadal; Margarita Medina; Maria Blau; Joana Arnau; Àgueda Florit; Maria Ximenes; Joana Balle; Josepa Pons; Esperança Balle; Josepa Castell; Francisca Colom Neto; Joana Mª Gomila; Paula Canter; Eulàlia Hernández; Antònia Morlà; Joana Mª Fuxà... i altres més que no passaran a la Història, però que van existir. I fins aquí.