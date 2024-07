Más vale solo que acompañado, dirán los políticos. Otra cosa será el refrán, que sin duda tendría que estar mal acompañado. Pero no, la práctica nos enseña todo lo contrario.

Y lo dice el Gobierno, aunque según fuentes de mejor solvencia, lo que dice queda lejos de la realidad. Y me refiero a los menores extranjeros no acompañados. Y no diré menas porque algún finolis me llamará racista o peor aún, algo de odio, aunque esté así contemplado en varias webs gubernamentales. ¿Y por qué valen más solos que acompañados? Pues habrá que preguntárselo al mismísimo Gobierno. Ellos son quienes ponen precio a las cosas. Aunque, eso sí, lo paguen con tus impuestos.

Resulta que el ministro de la cosa dijo que recompensará a las CCAA con cien euros diarios por cada mena que acojan excepto, eso sí, a Cataluña que no quiere ni uno. Y bien pensado cien euros diarios son tres mil mensuales. Vamos, medio millón de las antiguas pesetas. Y uno piensa, lástima que no puedan los particulares adoptar alguno de ellos.

Y parece mucho dinero si lo comparamos con el Ingreso Mínimo Vital del que tanto se llenan la boca los progresistas. Y es que claro, de poco más de seiscientos euros que cobraría una persona que recibiera el IMV a los tres mil por mena, hay una diferencia cuantiosa. E incluso si comparamos con el Salario Mínimo Interprofesional.

Y si vamos a las fuentes de mejor solvencia, apaga y vámonos. El juez Emilio Calatayud valoró, y de eso ya hace dos años, en más de siete mil euros el coste mensual de un mena. La Comunidad de Madrid, en más de trece mil euros mensuales, eso sí, para menores con necesidades especiales. Y según el Govern casi cinco mil del ala.

Y lo curioso del caso es que, si acudimos al programa de acogida familiar dependiente del CIMe, la ayuda a los particulares que acojan en su familia a algún menor va desde poco más de ochocientos euros si es un acogimiento especializado o de urgencia, a la mitad si no lo es. ¿Por qué tanta diferencia de coste entre lo que cobrará la CCAA y el particular? ¿Uno servirá churros y la otra langosta?

Y como viene siendo habitual con el Gobierno del marido de Begoña Gómez, la noticia del coste de los menas ha venido acompañada con la publicación del resultado de la auditoría que ha hecho el Tribunal de Cuentas a la Casa de SM el Rey, a petición de este. Eso sí, con un resultado positivo. ¡Faltaría más! Y es que, en Transparencia, al Rey no hay quien le gane. Y en otras cosas tampoco.

No estaría de más que Pedro, el marido de Begoña, tomara ejemplo de Felipe VI. Al menos sabríamos con quién viaja en el Falcon.