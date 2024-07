En tiempos de turbulencia política, es esencial reconocer la labor de aquellos líderes que, con dedicación y esfuerzo, contribuyen al bienestar de su pueblo y de sus vecinos. La alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons, ha demostrado ser una de esas figuras, cuya gestión al frente del municipio ha demostrado que es posible sacar adelante proyectos aún gobernando en minoría. El fantasma de la moción de no-censura que hasta hace pocos días merodeaba por la ciudad de ponent se ha convertido en realidad y el viernes día 19 un nuevo pacto de izquierdas desalojará a la opción que ganó las elecciones del 28 de mayo del año pasado.

Pese a que esta moción de no-censura se ha presentado sin justificación alguna, es imposible ignorar el impacto positivo de las iniciativas llevadas a cabo bajo el mandato de Juana Mari Pons en tan solo un año: la futura Escuela de Música, el centro geriátrico y los desagües pluviales del área de POICI. Además, la mejora en los servicios de urbanismo, con la contratación de nuevos profesionales para agilizar la gestión de licencias de obra, ha sido fundamental para facilitar el desarrollo urbano y atender las necesidades de la ciudadanía de manera más eficiente.

A pesar de los desafíos políticos, incluida la amenaza constante de la moción de no-censura, ha recibido el apoyo de los trabajadores y vecinos de la ciudad, quienes han reconocido el cambio de enfoque y las transformaciones realizadas por su equipo en tan poco tiempo.

Lo que el PSOE, PSM y Ciutadella Endavant van a consumar el próximo viernes no es más que un acto de desesperación por el sillón y sueldo. No tienen proyecto ni ideas y los ciutadellencs y ciutadellenques no se merecen a un futuro equipo de gobierno que pueda «hacer aguas» en cualquier momento…

Es en momentos como este cuando debemos preguntarnos qué es lo que verdaderamente valoramos en nuestros representantes públicos. ¿Acaso no es la capacidad de transformar visiones en realidad, de priorizar el bien común por encima de intereses partidistas?