Ring... ring...

- Hola, bon dia. Vostè dirà...

- Hola, mallorquín. Ya veo que sigues hablando polaco. ¿Te acuerdas de mí?

- ¿De la mili? Eso de hablar polaco es cosa de la mili.

- Sí, soy Pedro, de Aledo, el murciano. ¿No te acuerdas de las imaginarias que nos pegábamos, tú leyendo Antonio Machado y yo Interviu?

- Y tanto. ¿A qué debo tu llamada? ¿Te has muerto?

- No, bien vivo y bien molesto con tu alcalde. Porque vives en Alaior, ¿no? Lo vi en Facebook.

- I quina l’ha feta, ara!

- Va por ahí diciendo que su noche en vela es original, idea suya y cosas así. Y has de saber que en Aledo la hacemos desde 2011. Lo mismo: velas y antorchas por el centro histórico a oscuras, calles adornadas por los vecinos y actuaciones musicales. Tiene tanto éxito que hacemos pagar a los forasteros para entrar en el pueblo. Y ahora viene tu alcalde poniéndose medallas.

- Amigo Pedro. Si nuestro alcalde se pasease con todas las medallas que se ha puesto el Ayuntamiento tendría un fisioterapeuta en plantilla. No darán tantas en los juegos olímpicos. No creo que él se atribuya el mérito de una cosa que se hace en media España. A lo mejor se refiere que es original y única en Menorca, ya que en Mallorca también son famosos los conciertos de las candelas. Seguro.

Ring… ring…

- Sí, bon dia.

- Hola, soy Mario, de Pedraza, Segovia. Un amigo que trabaja en Son Bou me ha dicho que hable con usted.

- Pues, diga. Le escucho.

- Que estoy hasta las narices que su alcalde vaya diciendo que es el inventor de la noche en vela. Esto es falso.

- Más que falso, sería hiperbólico. Nuestro primer edil es muy dado a la hipérbole. No creo que él se atribuya la invención, en todo caso sería una importación.

- Pues, cuando lo vea dígale que en Pedraza llevamos treinta años con el tema y somos la admiración de la comarca.

- Eso haré.

Ring… ring…

- Buenos días. ¿Es por el tema de las velas?

- Exacto. Como el sábado va a sacar este artículo, le llamo antes para evitar confusiones. Soy el concejal de fiestas de Vejer de la Frontera. Ha de saber que nosotros lo hacemos desde 2015. El casco antiguo se transforma en un escenario de ensueño, iluminado únicamente por la suave y tenue luz de las velas. Es un evento que se ha convertido en un hito anual que atrae a visitantes y forasteros para disfrutar de una atmósfera mágica y única. Con este evento, Vejer de la Frontera reafirma su compromiso con la promoción del turismo y la cultura local. O sea, nanai de la China que sea original de Alaior.

-Vale. Le oigo y ya veo que usted sería un gran rival para nuestro alcalde. Pero hay que saber separar la propaganda de la realidad. Ya sabemos que no es una cosa original.

Ring… ring…

-Hola, ¿tema velas?

- Xé, exacte. Soc el majordom de la confraria de la Santa Espelma de Titaguas, municipi de la comarca dels Serrans. Terreta valenciana, xé. Estic seguint l’assumpto candeles i vull contribuir a restituir l’honor del nostre poble. Nano, aquí, l’Ajuntament celebra les nits de les espelmes des de 2013. Milers i milers d’espelmetes per carrers, amb música.

- Ho apunt i li ho diré a qui pertoqui. Però segur que vostès no fan jaleos.

Ring... ring...

- Digui.

- Mojácar al aparato. Desde Mojácar Almería reivindicamos la antigüedad de nuestra noche en vela. Más de diez mil candelas que se encienden la noche de las lágrimas de San Lorenzo y suponen un atractivo para visitar el pueblo más bonito de España. Agradecemos al alcalde de Alaior que nos haya copiado. No sería mala idea un hermanamiento. Pero si nos quiere superar tendrá que poner once mil velas.

- No creo, ahora el ayuntamiento no está para comprar siete mil velas más, ni Juana para encenderlas.

Ring… ring…

- Hola, soc el Josep Contreras, antropòleg, estudiós de les celebracions de les nits d’espelmes a Espanya. La veritat és que no acabaríem i cada any se n’hi afegeixen: Arbancón, a Guadalajara; El Rasillo de Cameros, a La Rioja; Busot, a Alacant; Baeza, a Jaén; Rodalquilar, a Almeria; a Cádiz capital; Chiclana. La llista no acaba mai. Son neofestes, modernes invencions que s’imposen, però que mai no podran substituir el nostre seure a la fresca.

Ring... ring...

- Sí.

- Hola, Bep. Som na Mari, des de Malta.

- Hola, com va el viatge. Sort que tu no em parlaràs d’espelmes.

- Som a Birgu, un poble davant La Valeta. Ahir van fer Birgufest. Saps que fan? Omplen els carrers d’espelmes enceses i, a les places, fan música, poesia, dansa. Un amic maltès em diu que ho fan des del segle passat, que ho van copiar d’un poble de Sicília.

- Moltes gràcies, però si ara ens posam internacionals me treuen del diari per excés, no de caràcter, que es reblaneix amb els anys, sinó de caràcters.