Més de 200 treballadors de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca estan pendents de rebre la mateixa pujada de sou que s’ha aplicat enguany als funcionaris públics. Tot i ser una entitat privada, el fet que es financi de forma pràcticament exclusiva amb doblers públics -via subvenció, concerts, convenis o encàrrecs- fa que fins ara se’ls hagi donat el mateix tracte. Reclamen igualtat de drets, encara que els seus directius no tenen les mateixes obligacions a l’hora de contractar.

La reivindicació ha coincidit amb la publicació d'una auditoria que exposa el pagament de sous per damunt del que fixa el conveni, amb exemples concrets de plusos de 500 euros al mes. Es tracta de complements personals que s'han ofert de forma dispar en els darrers anys i que, a la pràctica, generen una situació de desigualtat i greuge comparatiu tant entre els treballadors de la pròpia Fundació com amb els funcionaris de la mateixa categoria del Consell. Aquest fet també suposa una competència deslleial amb les entitats socials realment privades, les que no tenen el coixí de l'administració, que veuen com els seus treballadors poden ser fitxats a cop de talonari per una fundació sostinguda amb doblers públics i que, al seu pressupost per a 2024, admet tenir un desfasament financer de 175.000 euros mensuals. Davant aquesta situació, el Consell de Menorca ha preferit fins ara mirar cap a una altra banda mentre la pilota s'anava fent més i més grossa. Bàrbara Torrent (PSOE) va ser directora insular i consellera executiva de Benestar Social entre 2015 i 2023. Ara, des de l'oposició, va aprofitar el darrer plenari per exigir a l'actual responsable del departament, Carmen Reynés (PP), que apliqui sense més la pujada de sou a tota la plantilla. Què fàcil és governar quan es dispara amb la pólvora del rei. El que s'espera, però, d'un gestor públic és que resolgui els problemes, no que els enquisti.