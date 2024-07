1- ‘Poc a poquet’. Explotar la supuesta idiosincrasia de un lugar, sus paisajes, sus leyendas o su ensoñada metafísica es una práctica usual para quienes desean magnificar su circunstancia local como acerbo publicitario. Pero agrandarlo y extenderlo a generalidad isleña ¿se ajusta a la verdad en todos los casos?

Veamos. Al parecer hay ahora varias empresas menorquinas que quieren acogerse a la leyenda local del «poc a poc… i amb bones» usándola como divisa de su promoción. Me parece estupendo y les deseo lo mejor aunque... no forme parte de la verdad universal de la isla. Precisamente uno cree que Menorca, o al menos una gran parte de ella, la más productiva, ha estado siempre muy estresada y siempre ha tenido que «frissar».

Lo explico. Personalmente, en mi terreno laboral, y durante cincuenta años, solo he visto un estrés extremo con tensiones, nervios, cálculos de tiempos fallidos, prisas sin fin, etc. Concretamente la industria es un campo donde el «poc a poc» significaría la ruina y el cierre seguro dada la premura de tiempo con que normalmente se trabaja. ¿Qué a poc a poc puedes practicar cuando, por ejemplo en bisutería, tienes que servir un pedido en una fecha determinada y temes no llegar? O cuando la galvanotecnia te entrega un pedido urgente a última hora y tienes que entregarlo inevitablemente el mismo día, a las 3 horas, a la agencia de transporte. Es cuando debes volar, literalmente, para repasar los modelos, separarlos, referenciarlos y etiquetarlos, envolverlos, listarlos en el albarán, embalarlos en cajas, facturarlos y entregarlos a la agencia… En Menorca lo llamamos fer feina a escarada.

Sí, ¿qué tipo de poc a poc puedes practicar con ese ritmo de trabajo? Y no digamos con los clásicos inconvenientes que, inevitablemente, surgen a lo largo del proceso productivo que destrozan las previsiones forzándote a recuperar el tiempo perdido de prisa y corriendo. Mirando a tu alrededor ves que sucede lo mismo en todo el tejido productivo y laboral de la Isla. Por ejemplo con los coches de alquiler (ese estrés absoluto) cuando tienes que limpiar 30 vehículos en media hora y entregarlos en 45 minutos… o en restauración cuando tienes que servir 150 cenas en 1 hora y media, etc. etc.

Más: ¿Qué poc a poc way of life puede ejercer un periodista cuando recibe una noticia importante a las 6 de la tarde y tiene que calibrarla, investigarla, comprobarla, depurarla, hablar con sus protagonistas, testificar diferencias y finalmente redactarla y repasarla? Y todo antes del cierre de edición de papel hacia las 9 de la noche. No queda demasiado espacio para el no frissis ¿no creen?

Magnificar el poc a poquet de la isla está bien como halago a la Menorca idílica pero, lo siento, no se ajusta a la verdad laboral. En el fondo el poc a poc es un bulo más para mirarse el ombligo, ese oficio que algunos practican con frenesí interesado, y que presta una idea bucólica pero equivocada de la isla. Opinión personal, claro.

2- De turismo: Un abogado amigo me da la clave. El turismo masivo ha bajado su calidad este año y, por eso, me asegura, hay más peleas y follones que nunca en la isla. Eso agobia y llena de papeleo los juzgados de la isla que están saturados con estos incidentes constantes lo que hace que se retrasen las sentencias usuales.

Una persona me comenta que la culpa de la masificación son los precios socialdemócratas en los transportes y aboga por una isla cara y de lujo que conlleve gasto. ¿Un elitismo necesario? Otra interviene y se pregunta ¿cómo puede aspirarse a ser una isla de lujo con los cubos de basura en la calle durante horas y horas?

3- Bauzá: Algunos, liberados de la corrección y condición nacionalista, reconocen que Bauzá, la bestia negra del catalanismo local más extremo, fue el único presidente de Baleares que intentó mejorar y modernizar la educación en nuestras islas. Querer igualar las posibilidades idiomáticas de los chicos con menos recursos con los ricos es la medida más progresista que pueda haber. Disminuir el localismo empobrecedor y cortoplacista, un acierto. Un incomprendido que esperemos regrese algún día a la política balear. Cuando decaiga el furor reaccionario.

Notas:

1.- La plaza Castilla de Madrid fue tomada por segunda vez por un ejército policial en defensa de la libertad de información. Ejemplar.

2.- ¿Puede ‘un hombre profundamente enamorado’ permitir que su mujer pase por el mal trago de declarar ante un juez acusada de corrupción en los negocios y supuesto tráfico de influencias? ¿Por qué no habla ya si al final la cosa explotará y se sabrá todo? ¿Is this love? Se preguntaba Bob Marley en su día.

3-Le Senne: Si las moscas cojoneras tocan las partes tiernas a un potro de raza es natural que reaccione como tal.

4- Adhesión: Mateo Seguí Díaz es un doctor de familia, de los clásicos. Nos adherimos a su homenaje.

5- Emili: Leeré con mucho interés el libro que los familiares de Emili de Balanzó han publicado con sus artículos. Le recuerdo con simpatía y cariño. Y agradecimiento, por el respeto, casi devoción, que sentía por mi abuelo Juan Gomila Borrás, primer presidente que fue del Fomento de Turismo de Menorca del cual fue avalador máximo.

7- En Pedro des Casino de Sant Climent ha fet es seus primers 60 anyets.

8- El director de cine Fernando Colomo, asiduo de la isla, pasará unos días aquí para acabar de perfilar su próxima película. La música será del director de orquesta Fernando Furones, hijo del publicista Miguel Ángel.

9- Muy sensata la propuesta de ley de Vox de devolver las competencias sanitarias al Estado y crearse una tarjeta sanitaria única para toda España. Todos iguales. No a la xenofobia sanitaria.