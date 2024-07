Fa anys es deia que hi havia un malefici a Ciutadella que feia que cap batle acabés dos mandats seguits. La primera que el va trencar fou na Joana Gomila, del PSM (2015-2023), però sembla que hi hem tornat a caure. Els alcaldes a Ciutadella duren poc. I en el present mandat encara manco. Fins a tres batles hi haurà a Ciutadella, de tres partits polítics diferents. Una situació ben inèdita a Menorca i està clar que si havia de passar a algun lloc, havia de ser a Ciutadella.

La primera moció de censura municipal que tira endavant a Menorca ha acabat amb els 13 mesos de govern de Juana Mari Pons (PP). Ara vindran 18 mesos de Llorenç Ferrer (PSOE) i després 17 mesos de na Maria Jesús Bagur (PSM). Així i tot, cap dels tres seran els batles que manco temps han ostentat la vara. El rècord el dur en Gabriel Allés (1995-1996) amb poc més de 10 mesos, seguit de Ramon Sampol (2014-2015), amb 11 mesos, i un d'ells en funcions. Així, si se segueix el guio previst (que a Ciutadella mai se sap) quan conclogui el present mandat, el dotzè d'ençà que es va restablir la democràcia municipal, Ciutadella haurà tingut fins a 15 batles en 48 anys. Surt una mitja de 3,2 anys per batle, és a dir que manco que el que dura una legislatura. Maó en aquest mateix temps ha tingut set alcaldes. D'aquests 15 batles ciutadellencs, set han estat del PP, quatre del PSOE, dos dels centristes i altres dos del PSM. Les crisis municipals a Ciutadella han estat a l'ordre del dia, des del govern que es va aguantar en pinces de Joan Sintes (1979-83), passant per les dimissions de quatre alcaldes. Un del PSOE, Antoni Orell (1983-87); i altres tres del PP: Gabriel Allès (1995-96); Llorenç Brondo (2003-2009); i José María de Sintas (2011-2014). Dels altres cinc batles que falten per completar la llista, només van aguantar quatre anys Josep Carretero del PP (1991-1995) i Pau Lluch de l'INME (1999-2003), mentre que els altres tres no feren un mandat sencer: el socialista Antoni Salvador (1987-91), la popular Assumpta Vinent (1996-99), i la batlessa del PSOE, Pilar Carbonero (2009-11).