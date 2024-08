Hi ha un seguit de festes que s’estan deixant de celebrar. Un exemple és la «Cincogema» que en temps passats es celebrava a tota l’Illa commemorant l’ascensió al cel de Jesucrist, cinquanta dies després de la seva resurrecció.

La tradició de les segones festes, com ara el dia de Sant Esteve, el dilluns de Pasqua a més d’aquesta «cincogema», m’han dit que no eren festes de precepte, sinó de tornada a ca seva dels familiars que s’havien reunit a les festivitats majors.

Actualment les festes oficials depenen de les disposicions centrals de l’Estat (8) autonòmiques o regionals (4) i altres dues són de designació local municipal. La «cincogema» ha perdut la seva vigència, no així el dilluns de Pasqua que és festa oficial a les Illes Balears. Però hi ha una certa tendència, especialment a Ciutadella, de tornar a fer «sa bereneta» a qualque platja, i as Castell fins no fa massa temps també un grup de gent anava a la cala de Sant Esteve. Ara ja no ho sé.

Aquesta cala té un petit fort anomenat de Marlborough, construït entre 1720 i 1726, en honor del general Sir John Churchill, Duc de Marlborough. Quan érem al·lots li dèiem «sa mina» i ens feia molta por i procuràvem, almanco jo, passar pel davant a tota pressa. Avui, restaurat i obert al públic és una destinació turística de gran qualitat.

«Sa cala» com li diu la gent des Castell té un petit conjunt de cases bastides a partir del primer terç del segle passat, algunes d’elles afectades per les noves disposicions relatives a les casetes de vorera que esperem no progressin. La cala es caracteritza per la presència de cocons, que són aquelles petites excavacions destinades a fer sal marina i la torre d’en Penjat.

Un estadant era en Paco ‘Franco’, que tenia una de les primeres casetes de la cala. Va ser un pioner del turisme as Castell obtenint la concessió de «Sa Punta» de damunt Calesfonts, com a pista de ball.