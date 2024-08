¿Cómo están queridos lectores? Deseo que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de un rinconcito lo más fresco posible para saborear cervezas y lecturas. Ya saben que debemos leer en defensa propia y debemos disfrutar del lúpulo para no despertar la ira de los dioses que nos agasajaron con la mágica planta. Ahora comparto reflexión: que el sindicato mayoritario de la Policía firme un acuerdo para que un colectivo nazi les dé formación es una pésima noticia; los policías, como funcionarios públicos, deben trabajar por igual para todos los ciudadanos. Que públicamente se den la mano con nazis es extremadamente chungo. En fin, Serafín, qué penita da comprobar como tantos seres humanos se han olvidado de que hubo un Auschwitz.

Vaya final de primer párrafo más intenso. Provoca peor cuerpo que el que se te queda después de un bañito en el Sena. Aunque se hayan gastado 1.400 millones de euros para ponerle macro purificadoras al río parisino, muy limpio no ha quedado, de hecho, algún deportista que ha tenido que nadar en sus aguas se ha cogido una bacteria que le ha mandado al hospital. Ese bañete de la alcaldesa de París en el Sena para demostrar que estaba limpio nos recuerda, a los aficionados a la Historia, aquel baño populista que hizo el ministro franquista y fundador del principal partido de derechas de este país, Manuel Fraga, en Palomares para demostrar que a un caballero español los vertidos radiactivos de unas bombitas nucleares se la sudan. Diferentes épocas, mismo ridículo.

Y en ese ridículo en que se han instalado muchos de los llamados seres humanos, nos encontramos con el ínclito alcalde de la capital del reino y todos sus acólitos que se creen que los árboles que están en espacios públicos son comunistas y se han empeñado en talarlos todos. Los árboles de las mansiones privadas no les molestan, pero ay amigo, los árboles que refrescan parques y plazas les sobran todos, deben pensar que su sombra es marxista y que por lo tanto deben ser aniquilados para poner en su lugar toneladas de hormigón.

Hay temas que tendrían que estar fuera de toda discusión partidista como que los árboles son necesarios para la vida, que lo que ocurre en Palestina es un genocidio, que sin igualdad real de derechos y oportunidades una sociedad no avanza hacia el lado bueno, que nadie es mejor o peor por su color de piel, que la cerveza es la mejor bebida del mundo, que a Nadal no le ha quedado nada bien el injerto de pelo, que Estados Unidos acabará desapareciendo enterrada en fentanilo, que los reyes son más inútiles que una bici con las ruedas cuadradas, o que tus seguidores de Instagram no son tus amigos.

Pero como se trata de sacar rédito económico al coste que sea y sobre la vida de los que sea, se empeñan en meternos en trincheras y que nos lancemos zascas y tortazos hasta por los temas más obvios, o más chorras. En esos escenarios de tensión siempre ganan las malas personas de brazo en alto y palma extendida y no deberíamos dejar que pase de nuevo porque nosotros sí que nos acordamos de que hubo un Auschwitz. Lúpulo y feliz jueves.

