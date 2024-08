Hacía tanto tiempo que no abría la carpeta modelo acordeón de tapas rojas, que ayer tarde le dediqué un repaso. Disfruté al ir revisando infinidad de noticias que en la misma se encuentran, eran otros momentos, no salía a la calle sin mi cuaderno de notas, que fui llenando gracias a las personas mayores que paraba en plena calle preguntándoles si recordaban algo que les agradara recordar. A su vez en la libreta, infinidad de notas copiadas de la prensa antigua, desde «El menorquín», «La Voz de Menorca», «El Liberal», «El Bien Público» y algunos más.

No olvido la cultura recibida en el taller de mecánica Can Gori, donde acudía «lo millor de cada estament i ofici, tambe es senyors i es religiosos». En esta ocasión remuevo papeles de ese ayer lejano que han sido adsorbidos por coches de transportes etc.

Me decanto por los transportes que tanto tuvieron que ver con nuestro Baixamar en aquel año de 1918: Pailebot Anita de 92 Tn. Su propietario Miguel Estela Thomás, Disponían de almacén y amarradero en el Andén de Levante.

Pailebot, San Rafael 57 Tn. Siendo propiedad de Pedro Pons Escudero, su punto de partida en el Anden de Levante.

Pailebot, Concepción 44 Tn. De Antonio Tudurí Monjo, Anden de Levante.

Vapor, Antonia 497 Tn. Propietario Guillermo Goñalons Vidal, oficinas en calle del Angel nº.11.

Vapor, Comercio 278 Tn. Perteneciente a Dº. Guillermo Goñalons Vidal ambos se encontraban en la misma dirección.

Siendo sus propietarios los de 4 ruedas y 1 caballo.

Los transportes de mercancías, y demás se cumplía con los carruajes y los de personas también.

Jaime Llabrés Femenias, Cos de Gracia nº 34. Pedro Pons Llabrés, Conde de Cifuentes nº 2. Jaime Pons Rotger, calle de Ramis. Jaime Mascaró Carreras, Sta. Escolástica. Juan Seguí Moll, calle del Castillo 102; en este mismo domicilio se encontraba Juan Camps, Rafael Saura Quintana y Juan Barceló Nin, ambos en la Plaza Explanada. Jaime Llopis Llabrés, Deya 11. José Gomila Petrus, Sta. Catalina. José Teixidor Olives, carretera san Clemente. Jaime Pons Llabrés, Cifuentes 1. Pedro Gomila Carreras, Cos de Gracia 221. Juan Salord Orfila, Infanta 98. Bartolom´3 Pons Pons, San Clemente. Jaime Pons Suaus. Gabriel Pons Fortuny, calle Sol 4.

Los carros de 2 ruedas y un caballo pertenecían al ramo del «acarreo», tan solo pude identificar el de Jaime Saura Llabrés, calle del Sol 4, parada en el Paseo de la Ravaleta.

También fueron conocidos los populares «bastaxos» acordes con los transportistas a la bajada del vapor, lamento ignorar los nombres de pila, por lo visto carecían de importancia, el pueblo los llamaba por su malnom. Es bessons recordados hasta el siglo XX por su carácter alegre y bromista. Sito Revetlo pertenecía al café de Baixamar del mismo nombre frente el embarcadero de las falúas. Juan Martí en Xec. Pepe Moc. Despues de la guerra se formó la Agrupación Obrera de carga y descarga y similares, fundada en 1936. Entre los hombres de este oficio conocí al bastax nº. 13 tal como marcaba ese número en la placa de latón en forma ovalada de identificadora, a mi vecino conocido por el israelí, su esposa era francesa y el único hijo también había nacido en Argel.

Este pequeño resumen tan solo se trata para datos en las páginas de la historia de nuestra ciudad.