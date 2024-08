No fa massa temps que l'enyorat Carles Carreras Verdaguer em va demanar si el podia ajudar a trobar l’origen del llinatge Verdaguer a Menorca. Hi havia qui es pensava que estava relacionat amb mossèn Cinto Verdaguer, però sense cap certesa. Havíem col·laborat en certes recerques de llinatges menorquins, però ell no trobava l’entrellat. A partir d’unes dades familiars, vaig tenir la sort de trobar qui va ser el primer Verdaguer en un temps molt curt, no més de dues hores, la qual cosa va satisfer el seu desig. Pura xamba.

Les seves observacions em van dur a esbrinar que el que ara és la urbanització de Cala en Porter provenia d’un lloc anomenat Son Rotger per mor del llinatge del fideuer del carrer del Rosari de Maó, Llorenç Rotger Cloquells. La filla única del fideuer, na «Guideta» es va casar amb Andreu Avel·lí Verdaguer i Llambies. Passat el temps, el lloc, poc productiu des d’un punt de vista agrícola, va ser venut a uns inversors catalans i, d’aquí la urbanització actual, amb una superfície tant o més gran que la del nucli urbà d’Alaior. Un fet curiós és que, mirant des de la mar, la part dreta de la cala és totalment ocupada, mentre que la part esquerra, propietat per aquells temps de la família Squella -si no vaig errat- és pràcticament verge. Sense entrar en detalls, temps més tard hi va haver la intenció d’urbanitzar dita part esquerra (o dreta si venim d’Alaior), però el moviment proteccionista derivat de la sensibilització d’una bona part de la població menorquina davant la conservació del territori ho va impedir. Pel que sembla, bona part d’aquesta part de la cala ara és propietat d’un empresari argentí de naixement i nacionalitat espanyola que no ho té de mester per a viure. Segons m’han dit, a les primeries la vida era molt tranquil·la fins que es va obrir la cova d’en Xoroi i tot es va espanyar.