No me lo estoy inventando. Existe un sector de población en el mundo, especialmente la más joven de China, que de pronto se siente terriblemente cansada de ser humana. Y, en consecuencia, decide tomarse un respiro. Lo que hacen algunos es comportarse como pájaros. Se ponen en el alféizar de las ventanas escondiendo las piernas y dejando los brazos como si fueran sus patas. Es extraño. Sin embargo, lo entiendo perfectamente, la verdad. Yo también he deseado alguna vez pertenecer a otra especie. A veces, observando al detalle la vida de mi perra, pensaba que qué bien vivía, comiendo, durmiendo y paseando sin tener ninguna preocupación.

A lo mejor es que soy exagerada por naturaleza -mi vida y la de mi perra no se diferenciaban tanto-. Los pájaros me gustan menos, aunque también poseen cualidades extraordinarias. No estaría mal ser un pájaro a punto de volar -emulando el título de Patricia Highsmith- oteando el panorama para elegir un lugar al que dirigirse. Lo que ocurre con estos chicos chinos es que tienen la intención de provocar con su comportamiento, diciéndole al mundo que ya basta. Se comportan como aves para que se fijen en ellos. Por eso no hay que confundir esta manera de actuar con el trastorno japonés del hikikomori, un fenómeno psicopatológico que lleva a las personas a retirarse completamente de la sociedad durante al menos seis meses.

Se recluyen en el hogar para evitar cualquier compromiso social, como el trabajo, la escuela o las relaciones personales. Creo haber conocido algún caso cercano. Y yo misma siento una ligera inclinación hacia este comportamiento. La acumulación de desastres, pérdidas y dolencias varias no hace sino acrecentar mi deseo de soledad. Por lo que no estaría de más contar con algún tiempo de desaparición, por llamarlo de alguna manera. Un ratito solo me bastaría. Es que sostener la carga de enfrentar cada día se hace un poco difícil. Pero como en seguida nos acostumbramos, seguimos viviendo. Seguro que, a veces, si nos detuviéramos un ratito solo, comprenderíamos lo que estamos haciendo.