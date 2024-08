Es importante optimizar recursos, tanto humanos como materiales, aunque no siempre eso ocurre. En el año 2011 María Nieves Baíllo fue nombrada Consellera de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca. En su mandato se trabajó desde el primer momento en la candidatura «Menorca Talayótica» a ser declarada por la Unesco Patrimonio Mundial. Pasaron unos años, hubo cambios de gobierno, y, ya casi hace un año, este objetivo se consiguió, siendo hoy en día el bien número 50 del estado español que tiene esa categoría. Todo un honor, basado en el trabajo que se llevó a cabo por mucha gente en los años previos a la Declaración.

Durante ese tiempo, en el que se generó el dosier que avaló la candidatura para conseguir, como así fue, esa declaración, tenía una parte importante su difusión de cara a la ciudadanía. Por ello se pensó en un logo, que visualmente facilitara reconociera toda esa labor, sería un elemento que ayudaría en ese sentido.

Para ello se celebró un concurso de ideas, con un jurado al que pertenecí en calidad de presidenta del Ateneo, conjuntamente con el vicepresidente, en ese momento, Antoni Casasnovas, entre otra serie de personas. Ese concurso se declaró desierto. Justo en esos días apareció en el Diari MENORCA una noticia que no nos pasó desapercibida. Alex Grifeu, de Ciutadella, diseñador gráfico de prestigio internacional, había ganado un premio. Se contactó con él, y aceptó presentar una propuesta, que fueron tres, relativa al logo que podría tener la candidatura «Menorca Talayótica». Recuerdo aún la estupenda presentación de sus ideas, de las que salió elegida la figura que hemos ido viendo a lo largo de los años, esa «Taula» compuesta por cuadrados de colores verdosos y claros.

Pero, esa imagen de esa Taula, magnífica…, ha quedado en poco más de acompañar documentos, o estar en algún cartel.

Si, ha pasado casi un año de la Declaración, y realmente la sociedad menorquina no ha sentido el valor de lo que se consiguió, al menos visualmente. No existen objetos, como tazas, gorras, camisetas, zapatos, postales, bolis, etc., en las que se visualice, como mínimo, lo que Alex Grifeu diseño. Y ahí está todo lo diseñado por este ciutadellenc, de gran prestigio, que se sumó en apoyo a este proyecto de manera casi desinteresada, seguramente en algún «cajón» -memoria de ordenador-, desperdiciado.

Bueno, la realidad es que hay pocos elementos que ensalcen que Menorca es Patrimonio Mundial declarado por la Unesco.

Optimicemos los recursos que tenemos…, y este en concreto es muy importante.