En els darrers temps quan hi ha algun fet violent immediatament hi ha gent que ho atribueix als immigrants. Darrerament, ho hem vist amb l’apunyalament del pare de Lamine Yamal i després de manera molt més virulenta amb l’assassinat del fillet d’11 anys a un poble de Toledo. En ambdós casos, es va acabar sabent que els agressors no eren estrangers, però la mentida ja estava escampada.

Especialment dur va ser el cas del petit Mateo, quan inclús la família va desmentir que fossin menors immigrants com es deia des de les xarxes de l’extrema dreta, aquests la van emprendre contra el portaveu de la família del fillet assassinat.

Està clar que el que cerquen aquests agitadors és que una mentida així sigui el caldo de cultiu per generar un moviment antiimmigració, que pugui desembocar en protestes com les que s’han viscut al Regne Unit.Si açò li afegim algun tuit incendiari d’algun dirigent, en teoria, de la dreta més moderada, com el batle de Badalona en la que acusava de futurs delinqüents a uns joves immigrants per anar amb una bossa d’una ONG i amb mòbil ja tenim el còctel a punt d’explotar.

Cal anar molt alerta amb aquests tipus de mentides, o ‘bulos’ que en dirien en castellà. Està clar que alguns fets violents són protagonitzats per immigrants. Però d’aquí a culpabilitzar-los a tots... És com si criminalitzéssim a tots els alemanys o a tots els turistes per l’agressió d’un taxista o l’atropellament mortal provocat per un iot fa poc a Mallorca.

Hem d’anar amb cura, perquè si començam a criminalitzar tots els immigrants, els que ja hi ha i els que vindran (perquè en vindran més) se sentiran cada cop més rebutjats, s’aniran allunyant més, integrant-se manco i s’acabaran recloent en guetos. I aquí és quan el problema, que ara és petit, augmentarà de cada vegada més, ja que si vivim en dos mons separats la convivència sempre serà més difícil. Cosa semblant ha passat ja a França. Idò, alerta.