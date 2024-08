Escucha Loquillo, yo nunca quise ir a L.A., ni quise dejar atrás esta ciudad, de hecho, Los Ángeles me parece un truño gigante lleno de neón y de horteras, por un lado, y de tiendas de campaña y miseria por el otro. Los Ángeles no tiene centro histórico, y las ciudades sin centro y sin historia son un ridículo parque de atracciones para unos pocos y una inmensa alcantarilla de comida basura para la gran mayoría. Dicho queda, Loco.

¿Cómo va la cosa, queridos lectores? Espero que igual, o mejor, que a los reyes que acabaron sus vacaciones de invierno en sus mansiones de las montañas, para disfrutar sus vacaciones de verano en sus palacetes de la playa. Madre mía, si alguien vive de las paguitas públicas en este país, son los reyes «campechanos», los reyes «preparados» y todo su séquito. La tortilla de patatas no tiene competencia frente a una modesta tortilla francesa, pero si algo envidiaré siempre del país vecino es su uso histórico de la guillotina y que generaciones de galos desde hace siglos no son súbditos de ningún rey, sino ciudadanos con mayúsculas. Y me alegra también que hace poco rindieran homenaje a los republicanos españoles de La Nueve que fueron los primeros en entrar en París para quitarles de encima a los puñeteros nazis el 24 de agosto de 1944.

¿Por qué he arrancado el articulo diciéndole a Loquillo una verdad sobre su famosa canción y soltando de sopetón lo que pienso de las inútiles monarquías además de recordar a heroicos republicanos? Pues porque cayó en mis manos y se puso ante mis ojos un párrafo de mi admirada filosofa Hanna Arendt que me hizo reflexionar y que ahora comparto con ustedes: «Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal y por lo tanto es un pueblo privado del poder de pensar». Mis dieces más efusivos ante la inteligencia de esta pensadora.

Ojo, nada más lejos de un «sincericidio» a nivel personal, de esa gente que te suelta «yo soy así de sincero», porque en realidad son unos auténticos bordes insoportables que no aportan nada bueno. La cosa va de combatir tanta noticia fake, tanto bulo interesado, tanta manipulación intencionada. Es básico, no se traguen nunca que los que han explotado y siguen explotando al resto de seres humanos, para enriquecerse indecorosamente, son sus aliados. Los que hacen leyes para que los ricos sean más ricos y el resto cada vez más miserables no son nuestros amigos por más que compartamos nacionalidad con ellos. El que nos roba las casas y la vida no viene en patera, viene de los barrios con piscinas infinitas, Ferrari en los garajes y seguridad privada.

Septiembre ya enseña la patita y nosotros le esperamos sosegados, recordando a los hombres de La Nueve, aprendiendo de mujeres inteligentes, cantando canciones de Loquillo en un karaoke improvisado y con una cerveza en la mano para intentar que no nos líen a pesar de que cuentan con todos los cañones del engaño. Lúpulo y feliz jueves.

