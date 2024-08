Sembla ser que hi ha gent adinerada que està molt ben informada o més sobre la greu crisis ambiental que patim. I des de la seva posició privilegiada s’han posat a tirar endavant projectes privats a favor de la sostenibilitat.

Saben que patim un càncer planetari avançat i han decidit aportar el seu gra d’arena, potser en el seu cas sigui un grapat de grans, avantatges de tenir una fortuna. Això m’assegurava Emmanuel Javal, el propietari francès del lloc del Río de la Plata, a on casualment va ser també propietat de la mare de Josep Mascaró Pasarius, il·lustre cartògraf i geògraf menorquí.

Ell en concret, a més de fer una trobada gastronòmica cultural el novembre passat amb membres de la societat menorquina per debatre el passat, el present i el futur de la nostra illa, té in mente tirar endavant un projecte molt ambiciós d’apicultura. Instal·lar cents de colmenes damunt Menorca per augmentar la població d’abelles, pol·linitzadors imprescindibles per tenir fruita. I per una altra banda aprofitar tota la massa forestal, branques, rames, dels boscos per fer carbó orgànic (biochar) que serviria per fertilitzar el sòl i de pas captar l’excés de CO2 atmosfèric que està escalfant el planeta i també de pas amb els boscos nets evitariem incendis.

En el programa radiofònic va assegurar que encara que a ell li agradaria ser un pioner, no és l’únic adinerat que s’ha posat a fer coses pel planeta. Gent que disposen de mitjans econòmics, però sobretot una visió àmplia del funcionament d’empreses d’alt nivell, gent emprenedora, els hi ha entrat el neguit, dèria o motivació de moure projectes per la sostenibilitat i ho fan amb entusiasme. Benvinguts sigueu!