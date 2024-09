L’aniversari de s’àvia no és el moment de recordar al cunyat que no ens ha tornat la Karcher. Un vetllatori no és el moment de retreure al fill del difunt que el seu equip rep ajuda del VAR. Una relació íntima no és el moment de comentar a la parella que s’han acabat les bosses per a l’orgànic. Gairebé mai és un bon moment per mostrar un vídeo domèstic que ens ha semblat graciós. Cada cosa al seu moment.

Al darrer ple d’Alaior, PP i PSOE van retreure a Avançam que no era el moment de criticar la gestió de la DANA, com va fer la regidora Isa Allès, ja que suposava voler treure profit polític en calent d’una desgràcia. La pretensió de populars i socialistes era una sessió protocol·lària, trufada de reflexions emotives i agraïments, bons propòsits i una manifestació d’unitat local.

No hi estic massa d’acord. Dues setmanes després de la DANA era un meravellós moment per xerrar amb esperit crític sobre què va fallar dia 15 i què es pot millorar. Açò és política. I quin millor moment per fer política que a un ple municipal o insular. No era una bereneta amb jubilats ni la recepció dels IGA Games. La galanteria sobra quan hi ha tants problemes a resoldre.

És curiós açò dels moments, perquè al mateix temps que se celebrava el ple d’Alaior, Marga Prohens, del PP, anunciava a una reunió amb empresaris a Palma un enduriment de la regulació de l’activitat nàutica només cinc dies després de la mort d’un jove a Mallorca per un accident provocat per un iot ple d’imbècils. Sí que era un moment idoni per fer política amb una desgràcia?

Ignor quants dies han de passar perquè tots els partits considerin que és un bon moment per debatre seriosament què es va fer malament amb el diluvi i com millorar-ho. Jo no en deixaria passar molts, de moments, perquè el que sé segur és que la pròxima tempesta succeirà en qualsevol moment, sense demanar a cap batle si li sembla oportú i sense esperar que acabi la comissió que va proposar el PSOE al ple per analitzar el tema.