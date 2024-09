Si amb una cosa coincideixen la majoria de PIMES aquesta temporada, és amb la reducció generalitzada de la facturació dels negocis turístics. No és cap secret que els visitants venen més «escurats» que l’any passat, però també se’n pot fer una altra lectura al respecte, i és l’elevada presència de mercats amb poc valor afegit on hi destaca el portuguès, que ha augmentat un quaranta per cent la seva presència desplaçant per primera vegada l’alemany, que ha minvat un divuit per cent el darrer mes. Menorca vol aspirar a rebre un turisme de qualitat però, és curiós que rebi més turistes d’un país de deu milions d’habitants amb un PIB per càpita inferior al nostre, que d’un país de més de vuitanta milions considerat el més ric d’Europa. Crida l’atenció que destinacions menys turístiques que Menorca i que promocionen productes similars (l’illa de La Palma) rebin més turistes germànics, i encara ressalta més la diferència amb l’illa veïna, on només a la zona de Cala Ratjada (a 37Km del cap d’Artrutx) reben més alemanys que en tota Menorca. Ens hauríem de demanar què estem (o no estem) fent per atreure i retenir turistes alemanys i nòrdics que abans de la pandèmia, tot i ser insuficients, eren molt més nombrosos que ara. L’hivern passat vaig mantenir una reunió amb la directora insular de Turisme i em va comentar que tenien grans i ambiciosos plans per al turisme alemany, però de moment aquests plans no s’han traslladat amb resultats, tot el contrari... Tenim el producte però falta màrqueting i adaptació al mercat, un màrqueting que hauria de ser agressiu i visualment convincent. També és fonamental que des del sector (hotels, restaurants, agroturismes...) s’ofereixi més informació en alemany tant a les webs, com a les xarxes, com a peu de carrer.

Per altra banda, seria interessant que els hotelers i el Consell incentivin l’arribada d’alemanys a través d’acords amb companyies i touroperadors, i tot i que açò ho dic des de la ignorància, sembla que si el preu mitjà per habitació s’ha elevat, hauria de ser més fàcil d’omplir amb mercats emissors de major poder adquisitiu. Una altra idea seria promocionar més el golf de Son Parc, oferint al client alemany o nòrdic una opció addicional a les anteriorment citades i durant tot l’any. Si volem resultats s’ha de fer feina per aconseguir-los, promocionar-se al país emissor, oferir facilitats dins la destinació i tenir unes infraestructures en condicions.