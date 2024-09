Des de fa uns anys, amb l’anterior govern d’esquerres del Consell i amb l’actual del PP, s’ha apostat per subvencionar rutes aèries internacionals durant l’hivern. Es fa d’ençà que les aerolínies, sobretot després de la fallida de Monarch el 2017, veiessin que no era rendible mantenir en temporada baixa aquestes rutes.

Estem parlant dels vols a Londres i a París. Cada tant passa el mateix, s’arriba a un acord amb el Consell, les companyies reben ajudes, operen aquestes rutes durant un temps, veuen que no són rendibles, i demanen més doblers o major flexibilitat per garantir la seva continuïtat. El Consell a vegades accedeix i altres no té prou marge.

L’hivern passat Menorca es va quedar sense la ruta amb el Regne Unit. Per a enguany, el Consell va arribar a un acord amb Easyjet per als vols a Londres, però sembla que la que està en perill és la de París, que fins ara operava Vueling.

El Consell pagarà a Easyjet uns 70.000 euros mensuals per la ruta amb Londres. No se sap encara quants passatgers portaran. El que se sap és que el gener de 2023, quan encara l’operava Vueling, foren 1.178 viatgers. Si es repetissin aquests nombres, ara mateix ens sortiria una despesa de 59 euros per passatger. És una despesa bastant alta, semblant a la del descompte de residents per als vols nacionals. La diferència que una la paga l’Estat (tots els espanyols) per compensar la insularitat i aquesta la paga el Consell (tots els menorquins) per mantenir unes rutes, que bàsicament les empren els britànics i francesos que tenen una segona residència a Menorca, els estrangers d’aquestes nacionalitats que resideixen tot l’any i algun menorquí que surt de vacances. No són rutes, com la de Palma, Barcelona o Madrid utilitzades per anar al metge, per estudiar o per fer negocis. Si a açò li afegim que els vols venen amb una baixa ocupació, cosa poc sostenible en una Reserva de Biosfera, cal preguntar si val la pena continuar pagant l’arribada d’avions buits. Sembla que el Consell ja s’ha fet aquesta pregunta. Ara només cal saber la resposta.