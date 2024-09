Tot apunt per ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Idòa gaudir de la festa. La festa la fem i la gaudim amb els altres i per tant l’hem de fer amb seny i respecte vers els demés. Dins les nostres festes populars és un fet, la presència de les begudes alcohòliques que utilitzem per entonar i anar alegres.

Però tampoc fa falta beure molt per estar alegres i fer festa, si bevem massa el resultat pot ser contrari al que pretenem... (podem estar ben alegres sense beure) si més no, beure amb seny per no acabar fent tonteries i perdre el control amb manca de reflexos. El que pot ser un perill per noltros mateixos i per als altres, sobretot si ens posem davant els cavalls per fer-los botar.

Tenint en compte que el plat fort de la festa és es Jaleo, evitem tirar cap got en terra. Si un cavall trepitja un got al moment que fa es bot, pot relliscar i caure fent-se mal a ell mateix i al caixer o caixera que el qualca, fins i tot als qui estan al seu voltant.

Per tant no tirem cap got en terra com bons ciutadans i ciutadanes, que volem fer festa i respectem els qui la protagonitzen perquè noltros la puguem gaudir. Durant ses festes de la Mare de Déu de Gràcia idò, «cap got en terra» per evitar ensurts.

Participem idò de ses festes amb seny i civisme per no ser uns espanya festes, sinó uns bons celebrants.

Bones festes de la Mare de Déu de Gràcia 2024!