«Lo que importa es aprender a pensar, a ser nosotros mismos para poner mañana el sello de nuestra alma en nuestra obra». Era aquest el lema de la Institución Libre de la Enseñanza fundada per Francisco Giner de lo Ríos amb una mínima presència social però d’on va sortir molt de l’esperit de la generació del 98. Era aquesta laica, lliure i obtenia dels alumnes el millor d’ells mateixos en el sentit socràtic del pensament. Preguntar i no afirmar, treballar i produir. «A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito...».

Això en una Espanya de la restauració amb partits corcats per la corrupció i amb una presència d’una església profundament autoritària i conservadora era una heterodòxia quasi no acceptada. «Converso con el hombre que siempre va conmigo...»

Aquella Espanya necessitava modernitzar-se. Modernitzar i millorar l’ensenyament és l’essència del progrés. No va succeir a Espanya fins passat mig segle XX.

Avui el capitalisme ens ha portat a occident, EUA, CA i la UE, un greu problema, la importància excessiva de les finances i el mercat. Els estudiants de STEM, (Science, Technology, Engineering o Mathematics) són només el 7.2 per cent de tots els estudiants als EUA i el valor és del 8 per cent per la UE. A Xina, Rússia, Índia estan per sobre del 25 per cent. L’economia s’ha «terciaritzat» en excés i la producció s’ha concentrat a Àsia. No és sostenible, es un problema per a occident del que ja hem començat a patir-ne les conseqüències.

Els estudiants tendeixen a estudiar aquelles professions més remunerades i valorades socialment. Són aquestes les finances, les activitats comercials i relacionades amb els serveis però lluny de la producció i de la tecnologia.

És una tendència imparable i perniciosa que portarà inevitablement la decadència de les democràcies occidentals i la progressiva major dependència de tercers que ha fet perdre renda i posició social a tota aquella població que treballava a la indústria i la manufactura i ha propiciat l’aparició del «trumpisme» quan s’han vist directament afectats, sense feina i sense sou.

L’ÚNICA POSSIBILITAT de superar aquesta dificultat és impulsant la tecnologia a on encara tenim un avenç que perdrem si no augmentam la població dedicada a les STEM. Són els enginyers i tècnics els que estan a la base del progrés. La tecnologia són els homes, els cervells dels homes.

La frase inicial d’aquest article és la base del problema, «lo que importa es aprender a pensar» que està allunyat dels eslògans i les xarxes dels missatges sense base... tant sobtats com mancats de sentit.

L’Ortega y Gasset va definir l’enginyeria «La ingeniería es convertir ideas en cosas»... com ell mateix va dir «españoles a las cosas». Resolem els problemes trobant solucions concretes. Més praxis i menys ideologia.