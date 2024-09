Gracias a nuestro amado líder me atrevo a escribir el escrito de hoy. Hacía tiempo que quería opinar sobre la migración vía patera y me autocensuraba por miedo a que me llamaran racista, xenófobo o fascista, o sendos a la vez. Vamos, que en nuestra democracia quienes decimos distinto a lo que dicen los social-comunistas vamos servidos. Lo que piensan, no se sabe. Pero bueno, eso tiene ser unos blandengues.

Nunca he entendido que los migrantes africanos expusieran su vida al venir supuestamente con las pateras, pudiendo venir -más barato y seguro- con un billete de barco o avión con la excusa de pasar unas vacaciones entre nosotros. ¿Acaso no se le ha ocurrido a la pareja de algún político crear una agencia de viajes, una naviera o una aerolínea que ofertara viajar a España? ¡Y más en estos tiempos que con las ayudas de los fondos europeos a más de uno le entra el gusanillo de hacerse emprendedor! Y por lo visto ocurre todo lo contrario. Quien entra a nado tiene premio. Quien intenta entrar volando lo devuelven. Da la sensación de que sólo se admite al más fuerte y quien no supera la prueba, pues se queda afuera. Y eso, aunque lo diga irónicamente, es duro. Y trágico. Demasiado trágico. Y desde el poder, en cierta forma, se permite. Ahora, nuestro amado líder ha descubierto el término «migración circular» que hace ya décadas que circula por Europa y América. Entienden sus asesores que «la migración circular será el mecanismo para contratar trabajadores en sus países de origen con el objetivo de trasladarlos a España para trabajar -y formarlos- durante una temporada en sectores con más dificultades de cobertura de vacantes, como la agricultura y la construcción». Otra cosa será cuando se le pregunte al marido de Begoña dentro de un tiempo, y seguramente podrá dar una «nueva» opinión. De momento, quienes se han quedado sin opinión han sido los lacayos del marido de Begoña. Los voceros Patxi López y Óscar Puente tras tildar de xenófobos al Partido Popular y a Vox, vieron como nuestro amado líder utilizaba sus mismos términos de seguridad, amenaza y retorno al referirse a la expulsión de migrantes ilegales. Y eso que deben tener alergia a recordar las imágenes que años atrás circularon del amado líder -en plena campaña electoral- limpiándose las manos tras habérsela dado a una migrante de color…, porque de esa hacen voto de silencio. Ahora veremos cómo se traducen sus palabras en hechos. Mientras, españoles salen de España para trabajar de médicos y científicos en el extranjero, por no ser uno más de los más de dos millones que hay en el paro. www.joansans.blogspot.com