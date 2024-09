Si todas las ultraderechas del mundo insisten en el odio a los inmigrantes que solo pretenden destruirnos, igual que si fuesen monstruos xenomorfos parasitarios como los de las pelis (aliens, en fin), y lo hacen hasta el punto de convertir su xenofobia racista en discurso político único muy contagioso, que multiplica titulares y eleva la alarma social en todas partes (aquí, en Roma, en Londres, en Berlín o en EEUU), es porque ese comportamiento irracional les resulta muy rentable electoralmente y esperan grandes beneficios. Igual que la siniestra corporación Weiland-Yutani de la saga Alien.

Es decir, porque mucha gente en Occidente opina lo mismo y si no hay xenomorfos extraterrestres, se los inventa y están convencidos de que nos están invadiendo grandes masas de parásitos siderales, dispuestos a acabar con nuestra identidad y nuestra vida. Como si fuese el mayor peligro de las sociedades avanzadas, casi no pasa día sin que suenen las alarmas (¡Nos invaden, nos invaden!) y la ultraderecha, en plan teniente Ripley, lidere la lucha contra los xenomorfos salvajes.

El prefijo xeno quiere decir extranjero o extraño y si tiene una forma extraña y extranjera, es que es un xenomorfo al que debemos combatir. Las derechas más moderadas, por lo de la rentabilidad electoral mencionada, ya han aceptado hace tiempo este delirio y no me extrañaría que, de seguir así las cosas, pronto leamos titulares alarmistas de esta guisa. «Detectados dos menores xenomorfos deambulando por un parque infantil. El Gobierno se lava las manos». O «La ley de extranjería no contemplará a los xenomorfos ilegales».

En serio, a veces no me explico como los desdichados que solo buscan sobrevivir, y a menudo mueren en nuestras costas, se han convertido en el único tema de debate político (de siembra de votos) y como es posible que tanta gente crea en los monstruos xenomorfos. Como la Weiland-Yutani Corporaiton, en efecto. Otras veces sí, perfectamente. Somos como somos y quizá solo una auténtica invasión alienígena, con monstruos parasitarios destructivos de verdad, nos escarmentaría un poco.

No ocurrirá. Tenemos xenomorfos extraterrestres, pero todos son gente de aquí.