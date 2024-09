Dilluns dia 2 hi va haver un incident a la mar -davant Binissafúller- que ens ha de fer pensar i, més prest que tard, prendre mesures urgents. Als destins vacacionals, com ara Menorca, tant per terra com per mar, sembla que hi hagi una relaxació de la vigilància en el compliment de les normes mínimes de convivència durant les dates vacacionals, fins al punt de posar en perill la pròpia integritat física de les persones i, en particular, dels residents. Un senzill pescador en una barqueta de 6 metres d’eslora –que es diu «Galup»– és envestit per una llanxa de lloguer de 21 metres –anomenada «Laya»– navegant a alta velocitat molt a prop de la vorera, sense que els ocupants –2 membres de la tripulació i 6 passatgers– s’aturessin a auxiliar al pescador ferit, l’embarcació del qual ràpidament es va enfonsar. Aquesta vegada hi hagué sort i s’evitaren les conseqüències irreparables, però només va ser per això, l’atzar i la sort: a la propera ocasió hi podria haver víctimes mortals. És lícit anar de festa, però sense deixar de tenir un poc de seny, especialment quan es transita per les vies públiques –carreteres– o enmig de la mar a prop de la vorera –on sabem que hi ha barquetes de petit tamany, caiacs, pàdel surfs– i que alguns després s’hauran de justificar dient que «no els havien vist».

Les mesures preventives ideals guardarien relació amb la bona educació de la gent, en l’ús dels espais compartits, traduïda en termes de prudència i responsabilitat, més exigibles encara quan es posen en mans d’algunes màquines de gran velocitat. Però si aquestes mesures no resulten suficients –que ja es veu que no pel caràcter recurrent dels fets– aleshores calen les mesures coactives de caire extern: més prohibicions, més control, i més vigilància, amb sancions dissuassòries per a aquells que incompleixen les normes. La realitat és que molta gent actua –per desgràcia–, i en proporció al ritme d’increment de la saturació, des del coneixement que no seran advertits per part de les autoritats públiques i, molt manco encara, mínimament sancionats. Simplement no s’hi posen els recursos necessaris, o no se n’hi posen fins que ja és massa tard per a evitar allò evitable: la pèrdua de vides humanes per part d’aquells que no han renunciat –com el patró del «Galup», almanco abans de veure enfonsada la seva estimada embarcació!– a la pràctica, menorquina a on n’hi hagi, de la pesca artesanal. Que això no sigui negoci lucratiu no implica que hagin de ser envestits i enfonsats pels bòlids dotats de grans motors posats a velocitats inapropiades, ni tan sols quan aquests cauen en mans de gent que potser, al mateix temps, rica i irresponsable. Si no s’incrementa la vigilància a la mar per part de les forces de seguretat, al manco durant els mesos de la temporada alta, les conseqüències es poden traduir en víctimes mortals, al mateix temps que ens haurem de demanar –en tant que societat– si els hauríem pogut evitar.