Vaig tenir l’ocasió divendres passat d’estar present durant l’entrevista que en Lluís Soler li feia al batle de Maó, n’Héctor Pons, en un programa especial de festes, al carrer, davant Santa Maria. Me van encantar dos temes que va comentar el batle. En primer lloc que el temps és tan imprevisible que ni els meteoròlegs encertaven en les seves previsions. És veritat, ho heu reparat? Tot sovint s’equivoquen i això que actualment disposen de sofisticats sistemes de detecció, satèl·lits, radars, etc. El clima està desbocat i molt difícil de preveure. Les aigües marines estan cada vegada més calentes, això vol dir més evaporació, núvols més carregats i pluges més torrencials i concentrades. Les DANA aniran augmentant en intensitat i freqüència asseguren aquests mateixos meteoròlegs que potser no l’encerten en el detall però sí en les tendències. Estem en emergència climàtica i hem d’estar preparats i plegats.

I aquí ve el segon tema que vaig celebrar-li parlant d’estar junts i units. L’efecte cohesionador de les festes. Les festes tenen com objectiu que la gent de Maó, els residents de Maó trobin un moment de connexió amb la seva identitat, amb la seva manera de ser, que se sentin que formen part de la societat mahonesa, siguin com siguin, pensin com pensin, que tinguin la religió que vulguin, rallin la llengua que rallin, però totes i tots formem part d’aquesta identitat col·lectiva. Gràcies batle per aquest missatge de cohesió i integració. Les festes segur que són un gran catalitzador de fraternitat, d’unió i amistat, imprescindible per al futur que ens espera. Som-hi!