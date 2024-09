Ring... ring...

- Buenos días, residencia del señor Vinícius. ¿Qué desea?

- Soy un columnista del diario «Menorca». Me gustaría hablar con él, si no le importa.

- En absoluto, el señor Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior está para atenderle, a usted y a todos los periodistas del mundo. Todo sea por el balón de oro. Bueno, a todos menos a los del Barça.

- Me lo figuraba, por esto el director me ha dicho que llame yo y no Joan Juanico, el redactor de deportes, que es del Barça a matar e independentista a morir.

- ¿Y usted?

- No, yo soy del Madrid desde los tiempos de Puskas.

- Bien, voy a pasarle con el señor Vinícius.

- Olá, ¿quem é?

- Hola, señor Vinícius. Soy un humilde articulista de un modesto periódico de una pequeña isla del mediterráneo y le llamo en referencia a sus declaraciones sobre el racismo en España.

- Claro que na Espanha existe muito racismo, todo mundo me insulta quando estou no campo de futbol, mesmo que eu me comporte bem. Isso é racismo. Em Espanha existe racismo e xenofobia contra pessoas de cor.

- ¿De qué color?, porque yo soy rosado y no me dicen nada.

- De cor escura.

- ¿Se refiero a negro?

- Você vê. Já começamos com o racismo.

- Lo que a mí no me entra en la cabeza es que a usted le insulten y, en cambio, a Bellingham, Alaba, Militao, Mendy, Rüdiger, Mbappe, Rodrigo, Endrick, Camavinga, Tchouaméni, los aplaudan. Si nos fijamos, aunque vaya de blanco el Madrid es un equipo negro, once de sus titulares son negros y no pasa nada. ¿Cómo puede decir que existe racismo si al único que insultan es a usted?

- Bem, porque eles me odeiam, eles sabem que sou um perigo na área e querem me fazer enlouquecer.

- Bueno, ¿no puede ser, y no lo tome usted a mal, que sea porque usted busca la discusión, la pelea, el aspaviento, la exageración?

- Vaya, me ha tocado un periodista psicólogo. Pois não, desde o primeiro dia que entrei num campo me insultam, não para me chamarem de feio, o que reconheço que sou, mas pela cor da minha pele. Isso é racismo. Para lutar contra o racismo, a Unesco me nomeou embaixador.

- Sí, no he entendido nunca lo de embajador de la Unesco. Tengo un amigo que siempre me dice que a usted no lo insultan por negro sino por tonto, lo cual sería también inadmisible en una sociedad tolerante. Yo creo, en cambio, que le insultan por provocador, que a usted le va eso de provocar, al contrario, al árbitro, al público, que es su forma de ser. Pero usted se siente víctima de su propia provocación. Mire, está conmigo el profesor Johann Wolfgang von Silberschatz de la Universidad de Turingia, mundialmente conocido por sus estudios sobre la provocación. Le paso con él.

- Lieber freund Vinicius. Estar muy contento de hablar con usted, ya que es caso muy especial. La evolutionstheorie señala que la provokation nace en los mamíferos como una estrategia más de la verteidigung contra el gefhar y la agresión.

- Não sei o que ele disse, só entendi que ele me chamou de mamífero. Você quis dizer primata? Você está me chamando gorila?

- Nein, herr Vinicius. Usted no nació de un huevo, ¿whar?, pues es un mamífero. En el ser humano la capacidad de provocar se desarrolla de la mano con den sozialen fähigkeiten der spezies, como una herramienta más para relacionar con los otros y obtener recursos que permitan al individuo ermöglichen. Teoría que ha sido apoyada por recientes experimentos que demuestran que existen genes que predisponen a las personas a starker más que otras ante una provokation. Sie provozieren, um ein tor zu erzielen, un gol, usted provoca para enardecer a sus seguidores para marcar un gol, usted provoca para que el defensa tenga miedo y pierda el temperamento, usted provoca para que el árbitro lo vea como una víctima del system y sea más permisivo con sus fallen, sus trampas, no sea que le tilden de rassistischer richter. O sea, que todo obedece a una krieger-strategie.

- Nossa, agora eu vou ser o culpado por ter sido mandado para a selva.

- No, todo es biologie. Las personas que presentan baja presencia del gen llamado MAOA, que regula la actividad de una enzima encargada de controlar neurotransmitter como la dopamina, noranefrina y serotonina, tener mayores niveles de agresividad. Usted tiene un krieger gen.

- O que me chamou seu merda branco?