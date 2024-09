Desgraciadamente estamos en la era de internet e informática, y digo desgraciadamente porque cuando intentas hacer una llamada a cualquier centro oficial, o no, sale la locución de «si desea hablar con tal departamento marque...». Y tú no sabes el número que corresponde a tu incidencia, entonces o te cuelga automáticamente, o estás horas esperando a que se ponga una persona física para explicarle tu problema que no está incluido en el programa informático, con lo cual la persona que te atiende a desgana te pasa a un «departamento X», que no tienen ni idea de cómo solucionar tu problema y muy amablemente te pasa con otro departamento y así sucesivamente hasta que alguien se apiada de ti y te ayuda, porque internet e informática hace a las personas vagas e insolidarias.

Hoy en día se ha perdido la conversación entre dos personas, hablamos solo con programas informáticos, y las personas, móvil en mano te atienden según los dictados del mismo. Me gustaría que me atendiera una persona no un ordenador, las equivocaciones se pagan muy caras, cuando has conseguido que el programa reconozca tu problema ya han pasado más de diez minutos y luego el programa te traslada a quien él cree conveniente, que no es allí, porque te has equivocado o bien de problema o le has dado a un número que no era el correspondiente.

Si bien esto dicen que nos facilita la vida, que tenemos más tiempo para nosotros, he comprobado que no es cierto, al contrario ese tiempo se destina a estar delante del ordenador de tu casa buscando una página web o mirando las tonterías que se publican en internet a través de tu móvil, de hecho hablamos menos, la comunicación entre personas, incluida la familia, desaparece y las personas que somos o éramos seres sociales perdemos la socialización por el individualismo, ahora se potencia la individualidad, cuando solos no somos nadie, por algo vivimos en sociedad, pero esta sociedad está desapareciendo, y con ella muestras emociones, sentimientos, y también nuestra inteligencia.

Ya está comprobado que hay más introvertidos que antes y también personas que no sienten las emociones y sentimientos de la misma manera que antes, y la inteligencia tal como la entendemos, está menguando, todo lo hace el ordenador, utilizamos menos la parte cognitiva de nuestro cerebro, y aún puede ser peor. ¿Desde cuándo el perfume de una rosa puede transmitirse por una foto, en una página web, describirse? Es imposible y el ser humano sin darse cuenta de cada vez es más autómata y dependiente de la informática e internet.