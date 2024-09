A començament d'aquest mes de setembre la premsa catalana va dedicar molta atenció a «Nexus», el nou llibre de Yuval Noah Harari, «el gran pensador de la nostra època», segons «The Times», les traduccions catalana i castellana del qual es posarien a la venda el dia 10 del mateix mes. No gaire més tard de les 10 de tal dia jo adquiria «Nexus» en una llibreria barcelonina, i demanava al dependent que me’l va cobrar si jo era el primer client que els el comprava. La resposta, acompanyada d’un somriure, va ser «El primer no, però sí dels primers, és clar».

Dels llibres de l'historiador i filòsof Yuval Noah Harari, de 44 anys, nascut a Israel, internacionalment reconegut, ja se n'han venut 45 milions d'exemplars, en 65 idiomes, un autèntic fenomen dintre del món editorial.

Anys enrere, el 2014, jo li vaig comprar, traduït al català, editat a Barcelona per Edicions 62, l'obra que immediatament el va fer famós, «Sàpiens», la lectura del qual va deixar-me enlluernat, i decidit a anar-li comprant, a mesura que els anessin traduint i editant, els següents seus llibres. A la foto que acompanya aquestes línies en podeu veure els quatre més destacats, el ja citat «Sàpiens. Una breu història de la humanitat», «Homo Deus. Una breu història del demà», «21 lliçons per al segle XXI» i el recentment publicat «Nexus. Una breu història de les xarxes d'informació des de l'edat de pedra fins a la intel·ligència artificial».

Jo no som de conservar gaires llibres. Bona part dels que compr els don, tant si m'han agradat com no, a una institució benèfica amb què col·labor i que els torna a vendre a molt bon preu. Tanmateix, els llibres que he anat adquirint de Harari els conserv tots -i no crec que me'n desprengui mai-, plens de senyals fets a llapis que em permeten retrobar fàcilment les parts que més m'han interessat del seu text.

Els lectors d'aquest meu article d'avui interessats pel funcionament i coordinació dels individus i les societats humanes al llarg dels temps faran bé de llegir «Nexus». També els aconsell, si no l'han llegit encara, que dediquin abans la seva atenció a «Sàpiens». Bon profit.