Aquest súper sincer article demostrarà, sense cap mena de dubtes ni espai per al titubeig, que no, que abans dels nostres dies no hi havia fake news. No existien! Que com ho sé? Doncs perquè la IA acaba de demostrar l'existència del monstre del llac Ness, les imatges extretes són prova irrefutable. No ens mentien llavors, no com ara. Més mostres: Es pot veure nítidament la gran muralla xinesa a ull humà des de l'espai, tal com deien fa temps, tot i fer només quatre o cinc metres d'ample. Això és degut al fet que el forat de la capa d'ozó ha minvat molt, de fet, ni existia, igual que l'escalfament global, que era escalfament, que sí, però només parcial i els homes no hi teníem res a veure. A més, ara fins i tot tenim mostres inqüestionables que Rasputin tenia una tranca que li arrossegava per terra, i que Cristòfor Colom arribà a Amèrica abans que ningú, tal com sempre s'ha sabut. Compte amb la desinformació actual!

Per anar bé, però, no hem de niar ancorats en creences només del passat, puix el modern polígraf mai no s'equivoca i, ara, gràcies al citat aparell, surt a la llum l'existència real dels homes de negre de la CIA i un d'aquests, ha reconegut que amb la vacuna de la covid ens van implantar a tots un microxip a la sang per a tenir-nos controlats en tot moment; diu que tot això ho subvencionà Bill Gates. La mateixa bona font, connectada al detector de mentides, també assegura tenir proves que Maduro ha guanyat clarament les eleccions a Veneçuela i que quan es facin públiques les actes reals, no les fakes que diu l'oposició, es demostrarà que aquest país no viu en una dictadura, i, per tant, que Margarita Robles i Josep Borrell s'equivoquen. L'últim que se sap d'aquest home de negre és que diu tenir també proves que no hem arribat mai a la lluna, però després d'això, se n'ha perdut el rastre. Per què deu ser? Què ens estan amagant? Què és el que no volen que sapiguem? Iker Jiménez, sisplau!

No hem de fiar de res, ja que fins i tot ara s'ha destapat que Einstein era un autèntic desastre en matemàtiques, però com que escoltava sovint a Mozart, va arribar a ser un geni, puix és ben sabut que escoltar a Mozart puja el C.I. Sols era qüestió, deia el mateix Albert, d'aferrar l'orella, la mateixa, per exemple, que Van Gogh es va tallar per amor, sí, per amor. Però igual que Neró quan tocava la lira mentre es cremava Roma, hem d'estar ben tranquils, ja que Jesús, que va néixer el 25 de desembre de l'any zero, ens salvarà a tots en una nau espacial, encara que això ja ho va anticipar J.J. Benítez. Compte doncs amb els dogmes, perquè, per si no ho sabíeu, a la tomba de Tutankamon hi havia una maledicció que ens interpel·la a tots: Arribat el dia, us trobareu les clavegueres plenes de cocodrils... i s'ha complit. Ai, Déu meu!

I arribats ja a aquest punt, ara us seré encara més sincer (millor seieu): No venim del mico, venim del fang. I Elvis no és mort. Hitler tampoc, tot i que mai estem a menys de dos metres d'una rata i que mai cauen dos llamps al mateix lloc, tot això està demostrat científicament. No són morts. Ho sé perquè els elefants sempre van a morir al seu cementiri, i ells no ho van fer, i, a més, perquè els mucílags són cecs i el Pare Noel existeix i fa feina a Coca-Cola, encara que això darrer no tingui res a veure, ja que m'ho ha dit una galeta xinesa de la sort, que sí, que venen de la Xina, és clar, i mai s'equivoquen. Ah, i afegeix la galeta, que l'Atlàntida i Parella també existeixen. Maleïts els que ens volen amagar la veritat! Kurt Cobain inventà el grunge i Bob Marley només fumava tabac! Que no us enganyin!

Però potser sou dels incrèduls que pensaven que Excalibur no es podria treure de la pedra, o dels escèptics que no creuen que els reis són de bo Melcior, Gaspar i Baltasar i que viatgen encara dalt camell (no sé quina mena de regals deuen portar aquests camells, però el 25 de desembre: Fum, fum, fum...). Dic això, en confiança, perquè sé que fins i tot el gran Juli Cèsar va fer-li un retret al seu comprovat fill Brut; per tant, entendria que també me'l féssiu a mi per destapar les veritats ocultes i ocultades. I encara que sé que tots els éssers humans som iguals, jo, literalment, també mossego la poma del Paradís, com l'Eva, perquè està clar que allò era una poma i que la serp parlava. La mateixa poma que, si li deixéssim, mossegaria el Ratoncito Pérez amb tantes dents que ja té. Potser Buda no, ja que aquest, està demostrat històricament, era prou rodó i rabassut i li anava més el bacó. I penseu, ja per acabar aquest article científic, que el supòsit és el primer pas cap a l'errada... Compte amb el que donem per suposat i cert! Hem de comprovar que la font sigui bona. Ens volen a tots enganyats!

Però sobretot, sobretot... Sobretot! No cregueu als que diuen que la Terra és rodona! Vade retro!