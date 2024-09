Tots hem tingut la sospita, qualque vegada, que al bar ens han servit una pasta reescalfada o una tapa del dia anterior. La mateixa sensació l’hem tinguda aquesta setmana amb l’aprovació al ple de Ciutadella del Pla Mobilitat que havia quedat cuinat, però no emplatat, en el darrer mandat del pacte. Ha fet fortuna la definició de «bunyol polititzat» que li ha dedicat la portaveu del PP.

Juana Mari Pons conta el que ha viscut després d’un any com a batlessa. Al ple va explicar com el tècnic de l’empresa que va cobrar més de 30.000 euros per redactar aquest document, va estar sotmès a tota casta d’indicacions de la seva predecessora en el càrrec. Tot per donar-li al PMUS un vernís de «feina tècnica» que no es pot discutir, encara que estigui plagat d’errors i neixi ja antiquat.

Al final, per fer el Born peatonal o per crear bosses d’aparcament no fa falta encarregar cap pla. Basta voler-ho fer. Ara sembla que l’esquerra vol esmenar els errors del passat i està decidida a tirar-ho endavant. A veure si, a banda de retirar els cotxes, la plaça queda reformada a l’altura del seu potencial. Encarreguin ja el concurs d’idees i no perdin el temps (i els doblers) amb més plans i processos de participació.

Quants d’aquests fulls de ruta s’han pagat a consultores externes i aprovat sense que ningú s’hagi preocupat després de posar-los en marxa ni de fiscalitzar els seus resultats? Quantes lleis mal concebudes i pitjor redactades han estat un altre bunyol? És el cas del traspàs de les competències de Costes: algú va pensar que era bona idea atracar de Madrid a Palma el centre de decisions, però no amb les duplicitats, confusions i enfrontaments que provocaria.

El que ha passat el darrer mes amb la no restitució de la platja de Cala en Porter ha estat una presa de pèl. Polítics que es passen la pilota de l’un a l’altre per no actuar i ciutadans que acaben essent els perjudicats de tanta incompetència.